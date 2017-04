“Brexit”: Britanci će i nakon izlaska iz EU plaćati obaveze Briselu

Zahtjevi su sadržani u strateškom dokumentu, u koji je Reuters imao uvid, a koji postavlja okvir za djelovanje Michela Barniera, glavnog pregovarača EU, koji će započeti razgovore nakon izbora u Velikoj Britaniji 8. juna. Prekid slobodnog protoka radnika, kraj finansiranja zajedničkih institucija i kraj nadležnosti Evropskog suda pravde su bili ključni planovi premijerke Therese May za izlazak iz EU. Ali, Brisel ima druge planove, što potvrđuje da se pregovori biti teški i mukotrpni.

Dokument ne govori o tačnom iznosu koji bi Velika Britanija bi mogla dugovati, a procjenjuje se gotovo 60 milijardi eura, ali se jasno utvrđuje da će “Brexit” morati imati plan godišnjeg izmirenja obaveza. Za tranzicijski period, također, nadležan bi morao biti Evropski sud pravde. Taj dokument je snažan udarac za May uoči izbora u Velikoj Britaniji, s obzirom na to da je najavljivala da će se sve to okončati izlaskom iz EU.

