PUCNJAVA U PARIZU Jedan policajac ubijen, drugi teško ozlijeđen, sumnja se na terorizam

Više sigurnosnih vozila je na terenu, dok se građanima i turistima savjetuje da izbjegavaju spomenuto područje, piše CNN.

Dva napadača?

Kako piše Reuters, najvjerojatnije se radi o dva napadača, od kojih je jedan ubijen, izvještava CNN.

Prema izvoru iz policije, Reuters doznaje kako se najvjerojatnije radi o terorističkom činu, piše “Index“.

Do napada dolazi samo tri dana prije francuskih predsjedničkih izbora.

#BREAKING France police says the shooting attack in #ChampsElysees Paris was probably terror attack pic.twitter.com/8rXgXLHnae

— Guy Elster (@guyelster) April 20, 2017