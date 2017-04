NAKON DESET GODINA DADILJA NESTALE MADELEINE MCCANN OTKRILA DETALJE: Progovorila je o dosad nepoznatim mučnim događanjima neposredno nakon nestanka…

Nakon deset godina dadilja je otkrila i da se resort u kojem su McCannovi bili na odmoru s još dvoje djece, smatrao nesigurnim do te mjere da su dadilje dobivale lične alarme protiv silovanja i dobile su upute da nikad ne izlaze same, pišu britanski mediji. Usto je prozvala portugalsku policiju da su svojim greškama uništili svaku nadu za pronalaskom trogodišnje djevojčice, piše “Jutarnji“.

Govoreći o kobnoj noći u maju 2007. bivša dadilja koja je u više navrata brinula o Madeleine, rekla je: ‘Jedan mi je roditelj došao i rekao da se nešto događa, da neko traži dijete, ali nisam odmah pomislila na Maddie. Nakon nekoliko minuta vidjela sam kako Kate plače, Gerry je traži ispod automobila i jednostavno se otelo kontroli. Mislim da me ona nije ni vidjela. Samo sam stajala kraj nje i pokušavala je utješiti. Hodala je gore dole, upravo joj se dogodila najgora moguća stvar. Mislim da sam rekla da će je sigurno naći i da se takve stvari stalno događaju. Plakala je, ali bila je katatonična, a Gerry je bio van sebe. Toga se jedino sjećam u vezi njega da ju je tražio pod automobilima, nikad to neću zaboraviti. Rekli su nam da počnemo pregledavati i kante za smeće u slučaju da ondje bace tijelo. Tad smo shvatili koliko je situacija ozbiljna.’



Spora reakcija policije

S ostalim osobljem i svima koji su se ondje našli, bivša dadilja je počela pregledavati okružje, od kanti za smeće do cijevi koje su vodile u more. Prošli su sve ulice portugalskog Praia da Luza, no u pet sati ujutro sve su ih poslali na spavanje.

Dadilja zamjera portugalskoj policiji što im je trebalo čak 90 minuta da dođu od prvog poziva, a za to vrijeme su ljudi neprestano ulazili i izlazili iz apartmana McCannovih čime su potencijalno uništili mjesto zločina. ‘Znam da nisam ulazila u apartman, ali svi ostali jesu. Tako su vjerojatno otišli svi dokazi. Ondje nije bilo nikoga tko bi rekao da se zatvori prostor. Policiji je trebalo jako dugo da dođu, oko sat i pol, pa smo je mi tražili. Zato je policija od svakoga uzimala izjave o kretanju u periodu nakon prijave jer nisu bili tamo.’

Razgovarala je s policijom netom nakon Madeleineina nestanka, a potom i s detektivima koji su joj dali dvije stranice njezine prethodne izjave. Međutim, dadilja čiji identitet se ne navodi, kaže da je njezina originalna izjava bila na četiri ili pet stranica te da je tad već nedostajao niz detalja i informacija koje je otkrila.

Dadilja je rekla i da ju je šokiralo kad su se Kate i Gerry našli među osumnjičenima za otmicu vlastitog djeteta, a još uvijek joj se događa da je ljudi pitaju smatra li da su roditelji odgovorni: ‘Uvijek im kažem ne, nema šanse. Kao prvo, zbog vremena, a kao drugo zbog njihovih iskrenih reakcija na sve skupa. Jednostavno nema šanse.’

Opasno ljetovalište

Madeleine je među dadiljama bila omiljeno od troje djece McCannovih: ‘Sjećam se njezinog karaktera i temperamenta. Bila je malo sramežljiva, ali jako draga. Nije bila glasna niti drska. Naravno da smo se prema svoj djeci isto ponašali, ali ona je bila zbilja slatkiš i prava maza. Bila je jako pristojna i u svemu je pomagala. S njom nije bilo teško i štoviše bilo je lijepo družiti s tom slatkom djevojčicom.’

Premda je to ljetovalište bilo vrlo popularno među britanskim turistima, pa su tako i McCannovi iz engleskog Rothleyja uplatili odmor, ljudi koji ondje rade smatrali su ga nesigurnim. Bivša je dadilja ispričala da ju je po dolasku dočekala kolegica s uputama iz hotela da se ne bi smjele kretati same.

‘Nisam mogla vjerovati koliko je taj resort drugačiji od ostalih u vlasništvu agencije Mark Warner. Dali su nam lične alarme za silovanje i rekli nam da nikad ne idemo nikamo same. Godinu ranije je u Praii da Luz bila napadnuta jedna djevojka. Meni to nije djelovalo kao porodični resort. Imala sam osjećaj da nas lokalno stanovništvo ne želi ondje’, rekla je.

2014. godine objavljeno je da je 11 godina ranije u ljetovalištu Praia da Luz se*sualno zlostavljana 10-godišnja Britanka. Žrtva se javila policiji prije tri godine nakon što je Scotland Yard objavio informacije o nizu se*sualnih napada na mlade britanske curice diljem južne portugalske regije Algarve, u periodu između 2004. i 2006. Agencija Mark Warner povukla se iz portugalskog resorta prije dvije godine.

I dalje se nada…

Kate i Gerry McCann stavili su 3. maja 2007. svoje troje djece na spavanje, zaključali apartman i otišli s prijateljima na večeru nekoliko metara dalje, na terasu restorana s bazenom. Kad su se vratili u apartman, Madeleine nije bilo ni traga.

Bivša dadilja, koja se prestala baviti tim poslom nakon incidenta s Maddie, kaže da je ostavljanje djece u apartmanima za vrijeme večere bilo savršeno normalno u takvim resortima. Tvrdi da doista nije bilo nikakvih dokaza da su Kate i Gerry zanemarili djecu: ‘Sjećam se da sam i prije nego što sam ih upoznala, mislila da su savršena porodica.’

Ona se i danas nada da je Madeleine živa: ‘Ako me pitate mislim li da je živa, možda je pogrešna riječ, nada je bolja. Nadam se da je još uvijek živa. Vjerojatno sam naivna, ali najbolji scenarij ove horor situacije je da su je odveli nekom bogatom paru koji nije mogao imati djece. Ništa drugo mi ne pada na pamet. Jedina osoba koja stvarno zna što se dogodilo je Madeleine. Ona je nestala, a bio bi mi najbolji dan u životu kad bi mi neko rekao da su je pronašli.’

