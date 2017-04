Velika ispovijest princa Harrya: ‘Dvije godine sam bio na rubu sloma. Završio sam kod psihijatra…’

Princ Harry (32) je otkrio da je nakon dvije ‘potpuno kaotične’ godine u svojim kasnim 20-ima potražio psihijatrijsku pomoć kako bi se na pravi način suočio sa smrću svoje majke, princeze Diane, piše “Jutarnji“.

Advertisements

U velikom intervjuu za Daily Telegraph, Harry je rekao da je ‘ugasio sve svoje emocije’ na gotovo 20 godina nakon što je izgubio svoju majku, Dianu, princezu od Walesa, unatoč tome što ga je njegov brat, Princ William, uvjeravao da treba potražiti pomoć.

Harry, koji je imao 12 godina kada mu je majka poginula, rekao je da je svoje tinejdžerske godine proveo odlučan u namjeri da uopće ne razmišlja o majci.

– Mogu reći da su gubitak majke s 12 godina i gašanje svih emocija na 20 godina zbog toga imali poprilično ozbiljan učinak na moj osobni i poslovni život, rekao je Harry.

– Nekoliko sam se puta sigurno našao na rubu potpunog sloma kada su me sve vrste tuge, laži i krivih shvaćanja napadali ih svih kuteva, ispričao je.

Princ je rekao da je naposlijetku otišao psihijatru kako bi olakšao dušu.

– To sam napravio par puta, više nego par puta, međutim super je, dodao je.

Harry je u Telegraphovom podcastu ‘Mad World’ koji vodi Bryony Gordon otkrio da se počeo baviti boksom kako bi se nosio s agresivnošću koju je počeo osjećati nakon tragične smrti majke.

– Tijekom tih godina sam se počeo baviti boksom zato jer su svi rekli da je boks dobar i da je jako dobar način za oslobađanje agresije, rekao je Harry.

– I to me stvarno spasilo jer sam bio na rubu da udarim nekoga. Mogućnost da udarim nekoga sa štitnicima je svakako bila lakša, dodao je.

Princ je rekao da je na kraju poslušao svoje bližnje i potražio profesionalnu pomoć. Nakon što je uspio iskreno popričati o svojim osjećajima, Harry kaže da se sada može posvetiti poboljšanju života drugih koji se muče sa sličnim problemima.

– Kada počnete pričati o (svojem mentalnom zdravlju), shvatite da ste dio jednog velikog kluba, pojasnio je Harry te je dodao da će on i njegov brat William obilježiti 20. godišnjicu smrti njihove majke princeze Diane naručivanjem komemorativnog kipa te uručivanjem nagrada onima koji su svojom ‘dobrotom i suosjećanjem’ primjer drugima.

Harry je objasnio kako se nosio s gubitkom.

– Ja sam se s tim suočio tako što sam zabio glavu pijesak, odbijajući razmišljati o svojoj majci jer zašto bi mi to pomoglo? Pomislio sam: ‘Od toga ćeš samo biti tužan i nećeš je vratiti’. Gledajući s emotivne strane, odlučio sam ne uključivati emocije u stvari koje sam radio. Bio sam tipičan 20-godišnjak, 25-godišnjak i 28-godišnjak koji okolo trči praveći se da je život super i to je bilo to, pojasnio je Harry.

– Kada sam počeo malo pričati o tome, sva ta tuga s kojom se nikada nisam suočio izašla je van. Uvidjevši koliko puno stvari me muči, odlučio sam riješiti te probleme, rekao je.

Princ kaže da se smatra sretnim što su samo dvije godine njegova života bile kaotične.

– Nisam znao u čemu je problem, ali sam slutio da nešto ne valja sa mnom, kazao je.

Harry je otkrio da je tijekom obavljanja kraljevskih obaveza osjećao intenzivnu anksioznost, ne znajući što mu se točno događa. Kada se počeo otvarati prijateljima, otkrio je da je razgovorom pomogao da riješe vlastite probleme.

Princ je demantirao tvrdnje da je psihijatrijsku pomoć potražio zbog vremena provedenog s vojskom u Afganistanu te je dodao da je svoju borbu s mentalnim problemima odlučio podijeliti s javnošću kako bi mogao pomoći što većem broju ljudi. Dodao je, međutim, da mu je boravak u Afganistanu pomogao da bolje shvati što mu se događa i kako da si pomogne.

– Mislim da je jako važno pričati o svojim problemima. Ako šutite, oni će se samo povećati i pogoršati, pojasnio je Harry.

– Imajte na umu da to nije samo vaš problem već da zbog njega pate ljudi oko vas, rekao je.

Harry je otkrio i da mu je brat pomogao da shvati da je vrijeme da potraži pomoć.

– Nisam ja mogao potražiti pomoć zato što mi je on rekao da moram. Morao sam sam shvatiti da je vrijeme, izjavio je.

– Potičem sve ljude da odu i popričaju s nekim o svojim problemima. Iznenadit će se koliko će ih ljudi podržati i koliko će im biti drago što su to učinili, zaključio je svoju ispovijest princ.

Advertisements

loading...

Facebook komentari