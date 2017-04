IRAN: AHMADINEDŽAD PREDAO ZAHTJEV ZA KANDIDATURU NA PREDSJEDNIČKIM IZBORIMA

Ovaj potez bivšeg iranskog predsjednika smatra se prkošenjem autoritetu vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija, koji mu je naredio da se ne kandiduje, piše “Webtribune“…

Advertisements

“Vrhovni vođa me je savjetovao da se ne kandidujem i nije mi zabranio da to učinim”, poručio je Ahmadinedžad, koji je bio predsjednik u dva mandata od 2005. do 2013. godine.

Prvog dana registracije učesnika na izborima prijavilo se čak više od 100 kandidata za predsjednika. Jedini uslov je da kandidat bude iranski državljanin.

Tako je govorio Ahmadinedžad:

Zahvaljujem bogu što su naši neprijatelji idioti

Preobratićemo cio svijet u islam zahvaljujući našoj logici

Nijedna zemlja na svijetu ne gleda Ameriku kao prijatelja

Oni, Amerikanci, uzimaju našu naftu i daju nam bezvrinedni papir

Advertisements

loading...

Facebook komentari