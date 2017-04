Putnik udaljen iz aviona tužit će “United Airlines”

Pravni zastupnik dr. Davida Daa, koji je prisilno udaljen iz aviona United Airlinesa, najavio je tužbu protiv te kompanije zbog povreda koje je Dao pretrpio.

Advertisements

Advokat Thomas Demetrio tvrdi da kompanija zlostavlja putnike već duže vrijeme i da će ih tužiti u ime doktora, koji će zbog slomljenog nosa i dva izbijena zuba morati na operaciju, prenosi “Tanjug”…

Incident se dogodio u nedjelju, kada je Dao odbio ustati sa sjedišta u avionu United Airlinesa na letu Chicago – Louisville, koji je bio prebukiran.

Snimak mobilnim telefonom pokazuje da su Daa, koji ima povrede po licu, tri policajca prisilno izvukla iz aviona United Airlinesa na aerodromu O'Hare u Chicagu.

Dao je bio jedan od četvero putnika koji su morali napustiti avion kako bi se zaposleni u kompaniji mogli ukrcati.

Navodno je odabran nasumično nakon što su putnici odbili ponudu Uniteda da se ukrcaju na kasniji let za Louisville.

Generalni direktor United Airlinesa rekao je u srijedu da ta aviokompanija više neće uz pomoć policije nasilno izbacivati putnike iz prekrcanih aviona nakon što je objava snimke brutalnog postupka prema putniku u Chicagu izazvala zgražanje u svijetu.

Američki propisi dozvoljavaju kompanijama da prodaju više karata nego što imaju sjedišta i sada Uprava za prijevoz proučava da li je United Airlines poštivao sve odredbe.

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW

— Jayse D. Anspach (@JayseDavid) April 10, 2017