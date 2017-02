Carl Bildt odgovorio Donaldu Trumpu: Ovo je prava istina o izbjeglicama iz BiH u Švedskoj

Donald Trump je prije toga ocijenio da su imigranti, posebno iz “muslimanskih” zemalja krivi za porast nasilja, ubistava, terorističkih i drugih napada te kao primjer spomenuo i Švedsku koja je inače primila najviše imigranata i izbjeglica po broju stanovnika od svih evropskih zemalja.

– Pogledajte šta se dešava u Švedskoj! – kazao je Trump. No, ni sami Šveđani nisu mogli dokučiti šta se to, prema Trumpu, specijalno dešava u njihovoj zemlji.

Carl Bildt je Trumpa nazvao “ograničenim” , a onda kroz primjer izbjeglica iz BiH pojasnio kako se može izboriti sa izbjegličkom krizom i pitanjem integriranja tih ljudi u društvo, prenosi “Faktor“.

Od Sanskog Mosta do Luleåe

-Bio je to početak 1990-ih. U to vrijeme sam bio premijer Švedske i nekako oko Božića sam posjetio naše vojnike koji su bili u mirovnoj operaciji u Hrvatskoj. Rat je bjesnio u Bosni i smogao sam hrabrosti otići i do mosta na granici između te dvije zemlje. Preko njega su prelazili autobusi i autobusi očajnih izbjeglica. Etničko čišćenje zapadne Bosne je bilo u svojoj završnoj fazi.

U Švedskoj smo se u to vrijeme borili i s ekonomskom krizom i najmasovnijim priljevom izbjeglica ikad. Samo u jednoj godini stiglo je oko 100.000 žena, djece i muškaraca koji su bježali od pokolja na Balkanu.

Većina su bili iz Bosne i većina njih bili su muslimani. Kombinacija poplave izbjeglica i povećanje nezaposlenosti pokrenulo je žučnu, otrovnu debatu. Neki su sabirali i koristili sve moguće argumente protiv izbjeglica. Žao mi to i spominjati, ali neki su pribjegavali i nasilju.

Nekoliko godina kasnije na jednom javnom okupljanju i najsjevernijem dijelu Švedske prišla mi je jedna mlada žena, Anna Ibrišagić. Ona je iz Bosne i znala je da sam bio tamo i sam bio spreman pomoći. Njezina porodica je protjerana i oni su prešli most u Bosanskoj Gradiški baš kad sam bio tamo. Nisu znali šta raditi, vidjeli su švedske zastavice na mom vozilu i u nedostatku bilo kakve alternative pitali su da idu tamo.

Put te mlade žene od Sanskog Mosta do Luleåe bio je, kako se kasnije ispostavilo, samo početak. Ibrišagić se počela baviti biznisom i politikom, izabrana je prvo u švedski Parlament, a potom i u Evropski parlament kao prva Bosanka. Deset godina bila je zastupnica izabrana iz Švedske i od Šveđana.

Naravno, imali smo problem sa masivnim priljevom izbjeglica tokom ratova na Balkanu. Kasnije smo se godinama smo se borili sa organiziranim kriminalnim bandama nastalim od bliskih mreža krijumčara sa Balkana koje su se izrodile tokom ratova. Imali smo i neka brutalna ubistva i međusobne obračune između njih.

Integracija u društvo

Ipak, danas, decenijama kasnije, ovo je jedna uspješna priča. Brojne studije su pokazale da su se izbjeglice iz Bosne dobro integrirale u švedsko društvo. U prosjeku, dobro im ide, čak i bolje nego onima koji su ovdje rođeni.

Nema gdje ih nema, u sportu, kulturi, biznisu i politici. Oni su dali jedan poseban začin našoj zemlji, ali su i dalje prilično isti kao mi Šveđani. Oni mašu švedskom zastavom i pjevaju naše pjesme. Vjerujem da su oni učinili Švedsku boljom zemljom.

Naravno, nisu oni jedini koji su došli u Švedsku. Najmanje 17 posto naše populacije su Finci. Vjerujem da imamo čak i više ljudi iz Perzije nego iz Bosne. Oni su jednako uspješni u Švedskoj kao da su u Kaliforniji, Danas nam je došlo mnogo Sirijaca, iako smo imali sirijsku zajednicu godinama.

Nekim grupama je trebalo više vremena da se integriraju. Naš striktno organizirani sistem socijalne zaštite usmjereniji je na zaštitu društva iznutra nego izvana. Moramo još više raditi. Ponekad vidimo da se sukobi izvana prenose unutar našeg društva, iako mnogo manje nego što je to slučaj na Manhattanu.



Je li Trump čuo za Spotify i Minecraft

Žao mi je što je predsjednik Trump oklevetao našu zemlju u pokušaju da nađe razlog za to što on želi izolirati SAD. Sumnjam da je njegovo poznavanje ovog pitanje izuzetno ograničeno.

Ukoliko ne bude nekih masivnih nemira, apelirao bih mu da preskoči jedan vikend kad igra golf i dođe do nas i sam se uvjeri kakva je situacija kod nas. Neće naći raj. Svaka zemlja se suočava sa nekim izazovima. I baš kao kad smo primili izbjeglice iz Bosne, danas sigurno imamo one koji dijele drugačije poglede na posljednji priljev sa Bliskog Istoka. Ono što će Trump također sigurno vidjeti je da smo najživlja i najinovativnija mala zemlja svih vremena. Možda je Trump čuo za Spotify i Minecraft. Mnogo je kreativnosti ovdje u Švedskoj.

Na kraju, lično sam izuzetno ponosan na ono što je moja zemlja učinila tokom tih teških godina kad je ponudila novu budućnost onima koji su bježali iz ratnog horora na Balkanu. Ispostavilo se da je to donijelo korist našem društvu i da je, naravno, to postalo dio uspješne švedske priče – napisao je Bildt u autorskom članku za američki Washington Post.

