Ispovijest svećenika pedofila: “Nagon je bio prejak, nisam se mogao zaustaviti, ‘masakrirao’ sam 40 nevine djece”

Pater Jöel je decenijama zlostavljao djecu. Danas ima 76 godina i živi u samostanu gdje su s njim razgovarali novinari švicarskog “Blicka“…

“Sa sobom vučem svoju prošlost”, rekao je svećenik koji potiče iz Romandije, francuskog govornog područja na zapadu zemlje. Prije šest godina povukao se u njemačko-švicarski samostan.

Za sebe kaže da je čudovište, predator s dvije osobnosti. Oko 40 godina se*sualno je zlostavljao dječake i kako kaže “masakrirao oko 40 nevine djece”.

Daniel Pittet (57) jedan od njegovih žrtava je napisao knjigu o mučenju s predgovorom pape Franje. Pittet sumnja kako je bilo najmanje tri puta više žrtava nego što to pater Jöel priznaje.

“Tada sam se osjećao kao dijete i nisam bio svjestan da manipulišem tom djecom”, rekao je pater Jöel. Danas kaže da ima enorman osjećaj krivice. Čak 15 godina išao je na psihoterapiju.

“Patim zbog patnji koje sam počinio u kantonima Freiburg, Waadt, Wallis, Jura te u Francuskoj”, kaže svećenik.

Nakon što bi počeo zlostavljati djecu, preselili bi ga u drugo mjesto. Dugo je sebe doživljavao žrtvom, a ne djecu.

“Nagon je bio prejak, nisam se mogao zaustaviti”

“Ti su dječaci često bili jako osjećajni. U meni su gledali očinsku figuru. Davao sam im darove i s njima sam uspostavio vezu, a tek kasnije sam shvatio da sam manipulisao njima. Jedan dan sam pokleknuo. Nagon je bio prejak. Bilo me strah da će me otkriti, ali se nisam mogao zaustaviti. Kao da su meni bile dvije osobe”, kaže pater i dodaje da je često razmišljao o samoubistvu.

“Zašto sam pedofil. To me pitanje mučilo dok si prije 15 godina nisam konačno priznao da sam to ja. Tada sam potražio stručnu pomoć psihijatra”, kaže pater.

Dodao je kako s deset godina imao homose*sualne odnose sa svojim vršnjacima. Nije imao nikakav osjećaj krivice. Kasnije je odrastao, ali mu je i dalje ostala se*sualna privlačnost prema dječacima u pubertetu.

“S tim sam rođen i cijeli život ću to u sebi nositi. Pedofilije se čovjek ne može riješiti kao jednostavno kao gripe”, kaže pater, ali dodaje kao se sa starošću oslobodio svog nagona.

Neke je silovao, a s drugima je snimao dječju pornografiju

Od 2005. godine nema kontakt s djecom. Ne smije obavljati svećeničku dužnost. Smatra kako su te zabrane došle prekasno. Neke svoje žrtve je silovao, a ponekad je i snimao dječju pornografiju. U zatvoru nikada nije bio. U Francuskoj je osuđen na dvije godine zatvora, ali uslovno.

Na pitanje da li se boji da će se sada javiti i druge žrtve, pater kaže: “Sve to zastarijeva, ali se ipak bojim”.

U Švicarskoj od 2013. godine se*sualni delikti ne zastarijevaju, ali zakon ne vrijedi retroaktivno.

“Trebao sam ranije odbiti rad s djecom i potražiti pomoć”, kaže pater koga je nedavno u samostanu posjetio i Daniel Pitter.

“Bilo me strah, ali sam se i veselio što ću ga vidjeti. Njegova snaga i vjera su me se dojmili. Drago mi je da mi je oprostio”, kaže pater.

