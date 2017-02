Službenici bijele kuće zabrinuti, sumnjaju u Trumpov zdrav razum!

“U tom sam gradu (Washingtonu) proveo 26 godina. I nikada se nisam susreo s nečim poput ovoga”, kazao je za Huffington Post.

Komentarom se osvrnuo na novu seriju curenja skandala iz Bijele kuće. Tako se pročulo je da je prije nekoliko dana Trumpu u tri ujutro stao razbijati glavu je li za ekonomiju SAD-a dobro da dolar bude slab ili jak. Čovjek koji je nakon šest bankrota uspio zgrnuti milijarde dolara, usred noći je odlučio nazvati savjetnika. Samo, ne nekog ekonomskog stručnjaka, nego umirovljenog generala Mikea Flynna, iskusnog stručnjaka za pitanja sigurnosti i obavještajne agencije, piše “Express“.

I naravno da mu je ovaj na telefon odgovorio, još onako mamuran od naglog buđenja, da ne bi znao, da je bolje da Trump nazove nekog ekonomista. Trump je, navodno, loše reagirao na takav odgovor.

“Ja generalno ne mislim da je riječ o mentalno zdravom predsjedniku”, zaključio je Cohen.

Trump je svojim ekscesima doveo do nikad ranije zabilježenog fenomena u Bijeloj kući. Curenja je bilo uvijek, ali prvenstveno kako bi službenici jedni druge gurnuli u govna ili kako bi na takav način minirali segment politike s kojim se ne bi slagali. Sada se događa to da službenici Bijele kuće očajnički javljaju novinarima što se događa zato što su šokirani predsjednikovim ponašanjem.

Pročulo se i da Trump ne podnosi duge izvještaje. Jedna stranica i to je to. I još uz uvjet da na stranici nema više od devet tačaka. Zašto baš devet, zasad se još ne zna. Trumpa je jako lako i razveseliti i ozlojediti. Za New York Times je tako rekao da je fasciniran telefonskim sustavom unutar Bijele kuće.

Istodovremeno, jako mu se nisu svidjeli ručnici u Air Force One. Nisu dovoljno mekani, potužio se. Mušičavo i nepredvidivo sklon je i inače se ponašati. Čak i prije nego što je ušao u Bijelu kuću.

Tri sedmice prije nego što je stupio na dužnost, administraciji Baracka Obame natovario je ozbiljan problem kad je na najavu Sjeverne Koreje da će testirati još jednu svoju raketu, Trump objavio na Twitteru da se to “neće dogoditi” jer SAD to neće dopustiti.

Obamini ljudi su se pobojali da bi ovako revolveraški pristup mogao dovesti do ko zna kakve reakcije sjevernokorejskog vođe Kima Jong-una, vrlo nestabilnog diktatora. Proteklih dana curili su podaci o skandaloznim telefonskim razgovorima Trumpa s kolegama iz Meksika i Australije, pune vrijeđanja s wašingtonske strane linije.

I sve je to procurilo, srednji službenici, neki i viši, sve su dojavili medijima kako bi javnost znala kamo to sve vodi.

“Mislim da je riječ o pozivu upomoć”, komentirala je Elizabeth Rosenberg, stručnjakinja za protuterorizam u Obaminoj administraciji.

