Coca Cola poslala snažnu poruku Donaldu Trumpu: “Različitost je ono što Ameriku čini lijepom”

Reklama je milionskom auditoriju prikazana na samom početku Super Bowla između Atlanta Falconsa i New England Patriotsa, u kojoj su Patriotsi nakon produžetaka slavili rezultatom 34-28, prenosi “Avaz“.

U jednominutnom spotu pojavljuju se Amerikanci različitih rasa, vjeroispovijesti, seksualnog opredjeljenja i starosne dobi, dok se u pozadini može čuti poznata patriotska pjesma “America the Beautiful” (Prekrasna Amerika).

Video se završava Coca-Colinom porukom “Zajedništvo je lijepo”, piše “Huffington Post”.

Today millions cheer together, because together is beautiful. #AmericaIsBeautiful pic.twitter.com/z65LimssjD

— Coca-Cola (@CocaCola) February 5, 2017