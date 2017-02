Trump: “Ne mogu vjerovati da sudac stavlja našu zemlju u takvu opasnost. Ako se nešto dogodi, krivite njega i pravosudni sistem”

“Ne mogu vjerovati da sudac stavlja našu zemlju u takvu opasnost. Ako se nešto dogodi, krivite njega i pravosudni sistem”, napisao je Trump na Twitteru, prenosi “Hina”.

Just cannot believe a judge would put our country in such peril. If something happens blame him and court system. People pouring in. Bad!

