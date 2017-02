Trump pobjesnio jer je sudac zaustavio njegovu odluku o zabrani ulaska u zemlju

Američki predsjednik Donald Trump nazvao je presudu suca Jamesa Robarta iz Seattlea “smiješnom”, i obećao kako će vratiti svoju raniju odluku, prenosi “Hina”.

Trumpova zabrana prošle sedmice dovela do masovnih protesta i do zbrke u američkim zračnim lukama. Oko 60 hiljada viza opozvano je nakon Trumpove zabrane.

U podnesku Ministarstva pravosuđa u subotu Trump je naveden kao jedan od podnositelja u svojstvu predsjednika, zajedno s tajnikom za Unutarnju sigurnost Johnom Kellyjem i državnim tajnikom Rexom Tillersonom.

U međuvremenu, američki predsjednik bjesnio je na Twitteru protiv suca Robarta. Mišljenje toga tzv. suca, koje bi trebalo biti daleko od naše zemlje, smiješno je i bit će poništeno, napisao je Trump.

Trump je kasnije dodao još jedan twitt : “Do čega naša zemlja dolazi kad jedan sudac može zaustaviti zabranu putovanja Domovinske sigurnosti, i bilo ko, čak i s lošim namjerama, može ući u SAD?”

What is our country coming to when a judge can halt a Homeland Security travel ban and anyone, even with bad intentions, can come into U.S.?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017