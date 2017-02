Jaka oluja poharala dio Francuske pričinivši veliku štetu: Više od 250.000 domova ostalo bez struje

Tom prilikom načinjeni su veliki prekidi u snabdijevanju električnom energijom departmana Gironde i Charentes na francuskoj jugozapadnoj atanskoj obali, zbog čega je više od 250.000 domova ostalo bez struje, saopštila je nacionalna elektroenergetska kompanija “Enedis”, javlja “Fena”…

U susjednoj regiji Landes ugroženo je još 1.000 domova.

Lokalni vatrogasci primili su više od 140 poziva, uglavnom o oborenim stablima, oštećenim elektroenergetskim linijama i o blokiranim cestama, saopštili su zvaničnici.

Očekuje se da slabija oluja pogodi zapadnu francusku obalu u nedjelju, prenosi “AFP”.

Impressive structure on this #Waterspout early evening 3.2.17 in Toulon, #France 18:00local time. Credit: Patrick Guibilato – 28/30 #eustorm pic.twitter.com/DRvOtX728a

— #eustorm (@EUStormMap) February 4, 2017