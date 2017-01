TERORISTIČKI NAPAD U KANADI: Šest osoba ubijeno u džamiji

Policijski časnik potvrdio je da je bilo mrtvih i ranjenih ali je odbio reći koliko. Također je rekao da je dvoje ljudi uhapšeno. Nešto kasnije ipak je policija potvrdila da je šest osoba poginulo, javlja “Hina”.

Svjedok je ranije rekao za agenciju “Reuters” da su trojica muškaraca počela pucati na oko 40 ljudi koji su se nalazili unutar Islamskog kulturnog centra grada Quebeca.

U junu prošle godine na ulazu u taj kulturni centar ostavljena je svinjska glava.

Broj incidenata povezanih s islamofobijom posljednjih se godina u Quebecu znatno povećao.

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 30, 2017