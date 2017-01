Theresa May prva strana liderka koja je posjetila SAD “nakon” Trumpa

To je prva posjeta nekog stranog lidera Sjedinjenim Američkim Državama nakon inauguracije Trumpa.

“Danas su Sjedinjene Američke Države obnovile jake veze koje gaje s Velikom Britanijom – vojne, finansijske, kulturne i političke. Obavezali smo se na trajnu podršku ovom zaista posebnom odnosu. Amerika i Ujedinjeno Kraljevstvo zajedno teže napretku i vladavini prava. Stoga SAD poštuje suverenitet britanskog naroda i njihovo pravo na samoopredjeljenje. Slobodna i nezavisna Velika Britanija blagoslov je za svijet. I naši odnosi nikad nisu bili jači. Amerikanci i Britanci shvataju da vlada mora odgovarati zaposlenima i predstavljati svoje građane”, izjavio je Trump, piše “Aljazeera”.

Britanska premijerka rekla je da su jake veze Ujedinjenog Kraljevstva i Amerike zasnovane na historiji i zajedničkim interesima.

“U daljnjem naglašavanju važnosti tih odnosa želim prenijeti nadu Njenog veličanstva kraljice da će predsjednik Trump i prva dama posjetiti Ujedinjeno Kraljevstvo ove godine. I drago mi je što je predsjednik prihvatio poziv. Danas smo razgovarali o mnogim temama i složili se o mnogim stvarima. Predsjednik je spomenuo vanjsku politiku, a razgovarali smo i o još tješnjoj saradnji u borbi protiv ISIL-a [oružana grupa Islamska država Irak i Levant]”, rekla je ona.

ISIL gubi teritorije i borce

