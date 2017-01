BRAK ILI MRAK – “Melania je Donaldu samo objekt”, tvrdi stručnjakinja za govor tijela

Oglasili su se, dakako i stručnjaci za govor tijela koji su proučavali govor njihovog tijela ovih dana. Tako je Susan Constantine za Mic rekla da “ne vidi nikakvu toplinu u njihovom ponašanju”.

“Ni pravu ljubav, a niti ni suosjećanje” rekla je, piše “Story“…

Kako bilo, Melania na očigled svijeta reaguje kada je povrijedi suprugovo ponašanje, gotovo do te mjere da je neki žale. Drugima su pak ove snimke jedino – smiješne.

Usiljeno držanje za ruke, poljubac bez dodira, Melanijini utučeni izrazi lica – ovako je to izgledalo ovih dana:

this makes me really sad, i genuinely feel bad for her. he doesn't appreciate her and she doesn't seem happy at all pic.twitter.com/PPpxHMFUXR

— sensitive snowflake (@hydroponicjuan) January 22, 2017