Inauguracija Trumpa: Bivši predsjednik Goerge Bush u “obračunu” sa kabanicom

Ceremoniji u Vašingtonu prisustvovao je i bivši američki predsednik Džordž Buš, koji se u jednom trenutku borio s kabanicom, a kabanica je na kraju pobijedila, piše “B92“.

Naravno, “internet” je ovo jedva dočekao, pa su društvene mreže ubrzo preplavile šaljive poruke.

“Ovo je američka politika u četiri fotografije”, napisao je jedan od korisnika Tvitera.

As wack as today is at least we have George Bush tryna put a rain poncho on lmaooo pic.twitter.com/n1rbe91gRx

— victoria (@CountOnVic) January 20, 2017