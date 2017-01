Ispovijest časne sestre: “Morale smo se bičevati svaku noć…”

“Probole bismo sebi kožu iglama prije pisanja i bile smo sretne što to možemo učiniti”, ispričala je neimenovana časna kako je izgledalo njeno služenje u samostanu 1990-ih godina, a koje je objavio italijanski list Corriere della Sera, piše “Express“.

Časna sestra, koja je u to vrijeme imala samo 17 godina, pokazala je čak i staru razglednicu s Djevicom Marijom, koja je pokrivena smeđe-crvenim slovima, za koje ona tvrdi da su krv.

“Rečeno nam je da će naša veza s Bogom na taj način biti jača i autentičnija.”

Sestre Franjevke morale su nakon toga uništiti kartice zavjeta, no ova časna je odlučila zadržati jednu za sebe.

“Napisala sam dvije kartice i jednu sam sačuvala u roditeljskoj kući.”

Časna sestra također tvrdi da su redovno jele staru hranu, kao jogurt i konzervirano meso kojima je istekao rok trajanja.

“Rekli su nam da to poslušno jedemo i da nam se neće dogoditi ništa loše. No, to nije bila istina jer sam ja imala ozbiljnih želučanih problema.”

Dodala je da se sestre poticalo da se bičuju svaku noć i to toliko dugo koliko bi im trebalo da izmole pet Zdravomarija, pet Očenaša i pet Slava ocu.

Vatikan je naredio istragu njenih tvrdnji, i već je pripremljen pozamašan dosje koji sadrži svjedočanstva još nekoliko časnih sestara, kao i članova reda koji tvrde da su se te stvari događale.

No vođa reda, velečasni Stefano Maria Manelli, zanijekao je sve optužbe. Inače, on je još 1982. godine pokrenuo ovaj red koji ima devet samostana u Italiji i još šest diljem svijeta, piše New York Post.

