Nakon što je preživjela četiri velike nesreće, život joj olakšala bionička ruka

Od četvero djece u porodici Karabacak, Nisa (26) je najstarije dijete. Tokom života je prošla kroz četiri velike traume. Dok je bila još dijete pala je sa drugog sprata. Kada je sa 17 godina krenula na univerzitet dijagnosticiran joj je rak paratiroidne žlijezde. Zbog terapije koju je tada počela primati povremeno je pravila pauze u školovanju. Prošle su samo tri godine kada je Nisa Karabacak dobila srčani udar, ali zahvaljujući uspješnom hirurškom zahvatu ona je preživjela.

Pet godina poslije operacije srca Nisa se vozila u minibusu kada je došlo do teške saobraćajne nesreće. Ljekari su joj morali amputirati ruku. Unatoč svemu, ona nije izgubila želju za životom. Oko devet mjeseci nakon toga Nisa je u Izmiru, u jednom od savremenih tehnoloških centara, pronašla nešto što bi joj moglo djelimično nadomjestiti ruku.

– Bionička ruka

Komercijalna tehnologija bioničkih proteza u svijetu je prvi put predstavljena 2010. godine. Bionička proteza radi na osnovu električnih impulsa iz bicepsa i tricepsa. Dizajnirana je da bi nosilac mogao obavljati delikatne radnje kao što su držanje kašike, čaše, olovke, stavljanje ključa u bravu itd.

Nisa Karabacak bioničku ruku koristi oko dva mjeseca i ističe kako joj je ta proteza uveliko olakšala život.

“Nije prošlo mnogo otkako je koristim. Obično ljudi nakon dužeg korištenja uvježbaju i nauče da izvode neke složenije radnje. Ja trenutno uspijevam izvesti pojedine radnje kao što su peglanje i slaganje odjeće. Mogu pospremati kuću. Mogu čak i suđe prati, ali ne preporučuje se dodir s vodom. Mogu izvodit razne radnje. Zapravo, osjećam kao da koristim svoju ruku, jer ja upravljam bioničkom protezom Revo”, pojasnila je Nisa.

Ona je naglasila kako je cijela situacija posebno motiviše da se dodatno trudi u životu te se prisjetila momenta kada je prvi put stavila protezu Revo.

“Sve ovo me zaista mnogo motiviše. Kada sam prvi put stavila bioničku ruku to je bio najljepši trenutak u mom životu. Bilo je začuđujuće. Nisam znala šta ću osjetiti. Imate ruku i možete je pomjeriti… Sada nastavljam vježbati. Prije svega, stekla sam samopouzdanje. Naravno, nije kao prava ruka, ali je najbolje što je moguće i ispalo je mnogo bolje nego što sam očekivala. Vjerujem da će vremenom biti bolje”, kazala je Nisa.

– Život sa bioničkom rukom

Bionička proteza mnogo olakšava ljudima koji su izgubili dijelove tijala, no ona ne može u potpunosti funkcionisati kao biološka ruka. Nisa je kazala da ponekad priča s rukom, da joj se obraća, ohrabruje je…

“Kada nešto nosim ili kada radim nešto po prvi put, motiviram je. ‘Hajde, ti to možeš. Nemoj me restužit’, govorim joj. Jučer sam išla u market. Stvari su bile teške i sve dok se nisam vratila kući govorila sam ‘Hajde, ti to možeš’. To su naši mali razgovori”, zadovoljno je ispričala Nisa.

Nisa je rekla da joj je ranije jedna od omiljenih stvari bila pisanje te da planira nastaviti s tim hobijem.

– Plač i jadikovanje nikome ne koristi

Nisa Karabacak je podsjetila da je u životu prošla kroz teške periode te da je to uspjela zahvaljujući podršci porodice.

“Plakanje i jadikovanje nikome ne koristi. Život je dovoljno kratak. To sam mnogo puta naučila iz vlastitog iskustva. Da sam odustala i povukla se, iznevjerila bi sve one koji u mene vjeruju, koji me vole. Preferiram racionalni nad emotivnim pogledom na svijet”, naglasila je Nisa.

Vedra Nisa Karabacak je otkrila šta planira uraditi sa svojim životom.

“Možda me život još od djetinjstva pripremao za ovo. Ne volim puno preuveličavati stvari. Da, prošla sam kroz teške trenutke, ali preuveličavati to bilo bi samo gubljenje vremena. Ako mi, unatoč svemu, Allah daje snagu, znači da imam važan razlog da preživim. Znači da ne trebam umrijeti, nego boriti se. Vjerujem da ću, kao nagradu za svoju borbu, doživjeti ljepše trenutke. Aplicirala sam za neka radna mjesta i sada očekujem odgovor. Cilj mi je naći posao, ne biti nikome na teretu i uspravno nastaviti kroz život”, zaključila je Zubeyde Nisa Karabacak, hrabra djevojka s bioničkom rukom.

