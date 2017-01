NIJE SE ODUŠEVILA POKLONOM: MICHELLE OBAMA SVOJOM REAKCIJOM ZAPALILA INTERNET

Međutim, zanimljiv je bio susret bivše i buduće prve dame Amerike na dan svečane inauguracije Donalda Trumpa.

Ranije danas Barack Obama i njegova supruga Michelle ispred Bijele kuće dočekali su svoje nasljednike, a njihov susret definitivno će ostati upamćen, piše “Dnevnik“…

I to zbog poklona koji je Melania donijela Michelle. Elegantna Trumpova supruga svoju srdačnost htjela je iskazati malim znakom pažnje, ali je od Michelle dobila hladan tuš. Bivša prva dama nije bila oduševljena poklonom iz Tiffanyja pa ga se brže bolje odlučila riješiti. Proslijedila ga je suprugu, a i on ga je ubrzo predao dalje.

Međutim, to nije sve. Izvisila je Melania i kada je riječ o rukovanju s Michelle. Naime, dok joj je Melania pružala ruku Michelle se spretno izmaknula.

“Mi ćemo se pobrinuti za protokol”, kazao joj je Obama aludirajući na njenu nespremnost kada je u pitanju ulazak u Bijelu kuću. Susret je odmah postao hit na internetu.

President Obama and First Lady Michelle Obama welcome President-elect Trump and future First Lady Melania Trump to the White House. pic.twitter.com/umxRiHtnL0

— ABC News (@ABC) January 20, 2017