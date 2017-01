NJEMAČKI NOVINAR PRIZNAO: Obučavali su me kako da pišem laži i manipuliram javnosti kako bi izazvali Treći svjetski rat!

Nedavno smo svjedočili neviđenoj cenzuri američkih medija kada su usred govora argentinske predsjednice na sastanku UN-a prošli mjesec u New Yorku ugasili izravan prijenos samo zato što je argentinska predsjednica upozorila javnost na zločinačke pohode SAD-a na Bliskom istoku, piše Dnevno.

Američke medije slijedili su svi drugi mediji i tako je cijeli svijet uskraćen za govor argentinske predsjednice. Zašto ljudi ne smiju čuti istinu pitate se? Zašto je to važno? Da je sve što plasiraju mainstrem mediji u svijetu apsolutna laž potvrdio je i jedan njemački novinar željan istine i mira.

On je upozorio svijet da živimo u beskrajnoj iluziji koju kroje mediji i vlasnici medija, a koji su dio elitne vrhuške koja upravlja svijetom putem laži i manipulacija. Ovaj novinar samo je potvrdio da su ljudi uvedeni u mrežu laži preko elitističkih pojedinaca kojima je trenutno glavni cilj izazvati rat. Zašto rat, pitate se?

Zato da bi se ljudi u potpunosti osiromašili i kako bi se nakon rata Novi svjetski poredak ljudima predstavio kao spasioc čovječanstva. Činjenica je da ljudi svijetom hodaju ispranih mozgova te da je sve što čujemo i vidimo zapravo samo iluzija mrtvih pojedinaca, našeg već i sada, demoniziranog društva koje ima za cilj ni manje ni više nego čovjeka dovesti do apsolutnog bezumlja i ništavila.

Njemački novinar koji je 25 godina radio u prestižnim njemačkim medijima odlučio je ljudima pružiti šokantnu istinu o manipulaciji cjelokupnog čovječanstva kojeg se na silu i propagandom želi uvući u III svjetski rat.

“Bio sam novinar 25 godina kada su me obučavali kako lagati u tekstovima i kako od istine napraviti laž na način da javnost nikada ne sazna što se zaista dogodilo, rekao je u svom javnom obraćanju svijetu dr. Uldo Ulfkotte, njemački novinar koji je odlučio napisati knjigu u kojoj će detaljno opisati kako funkcioniraju mediji u Europi, a zbog koje bi, kako kaže, mogao nestati s ovog planeta.

“Posljednjih nekoliko mjeseci odlučio sam raskrinkati laž i javnosti reći kako su američki i njemački/europski mainstream mediji brutalno lagali kako bi izazvali rat s Rusijom.

To je poanta svega, i povratka nema. Sada svima želim reći kako nije uredu niti ono što sam ja radio u povijesti kao ni rad mojih kolega naspram cjelokupnog čovječanstva. Ja ne želim ponovni rat i to je razlog zbog kojeg sam izašao iz te lažljive propagande. Morate znati da rat nikada ne izbija sam od sebe. Ljude se tajno huška na rat i tu su političari manje bitni. U tome najviše sudjeluju mediji i novinari koji su obučeni za to.

(“Kako je lako napraviti rat” – Ovaj dokumentarac prikazuje 50-godišnji obrazac obmane vlasti i medija koji je vukao Sjedinjene Države u jedan rat za drugom iz Vijetnama do Iraka.)

Ja sada pišem knjigu u kojoj ću se očitovati, ali i ispričati javnosti o velikoj prijevari koja je uključivala laganje i manipuliranje javnosti u svrhu poticanja rata. To je strašno, više nisam želio lagati ljude i dosta mi je te lažljive propagande koja nikako nije oličenje demokracije koju vam plasiraju kao ni slobode medija a koja, morate znati, uopće ne postoji. Primjerice ja sam, kao i moji kolege imao zadatak, striktno određen da nahuškam Europu da uđu u rat s Rusijom.

Imao sam striktno određeno pisati protiv Rusije i proamerički. Morao sam podržavati CIA-u i NSA-a, ali i Transatlanski ugovor Europe i SAD-a te to prikazati kao nešto dobro iako svi znaju da to nije dobro kao što nije dobro da ulazimo u rat zajedno s SAD-om. To više neću činiti i zbog toga ću izdati knjigu, ne zbog novca, nego da bi cijeli svijet saznao što se događa iza zatvorenih vrata. To je moja odgovornost da se iskupim za sve što sam lažno pisao, makar znam da će me zbog te knjige sigurno pokušati “maknuti”. Situacija u kojima sam morao lagati bilo je bezbroj no prisjetimo se samo jedne iz prošlosti.

Godine 1988. Kurdi su bili napadnuti antraksom i bojnim otrovima. Ja sam poslan na granicu Iraka i Irana da napravim fotografije Iranaca koji su napadnuti bojnim plinovina. Nakon toga u javnost je izašla samo jedna mala fotografija u jednom malom listu u Frankfurtu i tamo negdje u tekstu nije bilo informacije kako je Njemačka desetljećima poslije II svjetskog rata koristila bojne plinove i otrove i njima ubijala ljude. To je strogo zabranjeno koristiti a ja nikada o tome nisam smio izvijestiti” rekao je dr. Uldo Ulfkotte uz još bezbroj šokantnih informacija koje možete pogledati u priloženom videu.

