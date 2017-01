Erdogan: “Niko u Turskoj neće ostati nekažnjen za svoja djela”

Erdogan je govorio na ceremoniji u Ankari povodom zajedničkog otvaranja objekata pri turskoj Upravi za socijalno osiguranje (SGK).

“Niko više u ovoj zemlji neće ostati nekažnjen za ono što je učinio. Unutar granica pravne države svako će odgovarati. Hapšenje teroriste odgovornog za napad u Ortakoyu je vrlo važan pokazatelj takvog shvatanja sigurnosti”, poručio je Erdogan.

Poručio je kako svi događaji sa kojima je njegova zemlja suočena od 2013. godine, pokazuju da je Turska u novoj oslobodilačkoj borbi.

“Ovoga puta se ne borimo sa neprijateljima koji pred nas izlaze sa svojim imenima i vojskom, nego sa terorističkim organizacijama koje su njihove marionete. Ne gledajte na to što su njihova imena različita, PKK, ISIS, FETO, YPG, DHKP-C, svi oni igraju po istom scenariju”, kazao je Erdogan.

Naglasio je kako sve terorističke organizacije imaju istu misiju.

“Oni žele popriječiti put Turskoj i sabotirati njene ciljeve, a sve to prijeteći našem nacionalnom jedinstvu i integritetu naše zemlje. Ali to neće učiniti. Možda mi to nećemo doživjeti, ali hoće naši unuci. Potomci ovog naroda će doživjeti i 2053. i 2071.”, kazao je Erdogan.

Osvrnuo se i na kretanja kursa turske lire, te kazao kako nije slučajno da jednog dana Istanbul napada ISIS, a drugi dan PKK.

“Posljednja kretanja po pitanju kursa nemaju svoje racionalne razloge. Ko može opovrgnuti da je to sve zapravo pitanje izazivanja zabrinutosti kod proizvođača i potrošača, te na taj način usporavanja ekonomije”, poručio je Erdogan.

Govoreći o reformama i zdravstvu u Turskoj, Erdogan je kazao kako više nema razlike između državnih, univerzitetskih ili privatnih bolnica, te da su to sve zdravstvene ustanove koje građani mogu koristiti.

“Ko god dođe na vrata bolnice, intervencija će biti obavljena. Pacijent nipošto ne smije biti vraćen sa vrata bolnice. Ako ga neko vrati, suočit će se s nama”, kazao je Erdogan.

loading...

Facebook komentari