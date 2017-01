U New Yorku ubili 70 000 ptica kako bi nebo učinili sigurnijim za avione

U području oko New Yorka ubijeno je, u posljednjih osam godina, gotovo 70 000 ptica kako bi nebo postalo sigurnije za avione.

Takve su mjere sigurnosti stupile na snagu nakon što je 2009. godine avion prisilno morao sletiti na rijeku Hudson nakon što su mu ptice dospjele u motor aviona. Dogodilo se to točno na današnji datum, 15. siječnja, kada se avion, nedugo nakon što je poletio s aerodroma LaGuardia u New Yorku, zabio u veliko jato kanadskih gusaka. Oba motora su mu otkazala, no pilot se uspio sigurno spustiti na rijeku Hudson i svih je 155 putnika preživjelo, piše “Bljesak“.

Često se dogodi da ptice zapnu u motorima zrakoplova, no nije jasno je li zbog ovakvog ekstenzivnog ubijanja ptica nebo nad New Yorkom postalo sigurnije, piše The Guardian.

Udruge za zaštitu životinja predlažu nešto drugačija dugotrajna rješenja, primjerice bolji sustav radara koji bi na vrijeme otkrio položaje velikih jata.

loading...

Facebook komentari