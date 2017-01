Više od milion ljudi potpisalo peticiju u kojoj se traži od Obame da pomiluje Edwarda Snowdena

Naime, Snowdenovi dokumenti otkrili su kako američka špijunska služba NSA špijunira milione širom svijeta i unutar SAD-a, uključujući i strane državnike, a sve uz pomoć nekih od najvećih tehnoloških kompanija današnjice, piše “Advance“.

Snowden se trenutačno nalazi u Rusiji gdje je dobio azil. Vratiti u SAD se ne može jer bi tamo bio uhapšen i optužen zbog svojih postupaka. Iako mnogi ističu kako je Snowden američki heroj zbog svoje hrabrosti i činjenice da je otkrio špijunažu orwelijanskih proporcija, neki tvrde kako je on zapravo “izdajnik”, a u SAD-u postoje i utjecajni akteri koji smatraju da bi ga trebalo osuditi na smrt.

Obama svakako ima ovlasti pomilovati Snowdena, no, Obama je do sada pokazao kako nije odveć spreman angažirati se oko ičeg pozitivnog osim ako to nije popraćeno velikim pritiskom javnosti. Stoga se mnogi nadaju da bi sada, u zadnjim danima njegovog predsjedništva, mogao napraviti nešto važno po čemu će ga se pamtiti, a pomilovanje Snowdena – ili Chelsea Manning ili Juliana Assangea (idealno svo troje) – bi svakako bio takav čin.

U kampanju su se uključile brojne organizacije kao što su American Civil Liberties Union, Amnesty International i Human Rights Watch.

