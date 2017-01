Stvar će tek eskalirati: Trumpov pomirljiv ton prema Rusiji predstavlja se javnosti kao čin veleizdaje, spremaju se masovni prosvjedi koji bi mogli destabilizirati Ameriku

Medijska priprema za fizički napad na Donalda Trumpa je temeljno obavljena. Ako se njemu nešto loše bude dogodilo, inspiratori takvog nedjela već su poznati. To su, ne samo Bijela kuća, Barack Obama, Hillary Clinton, njihova Demokratska stranka, američke obavještajne agencije i tamošnji glavni mediji, nego i mnogi neovisni intelektualci i javne ličnosti. Jednom rječju čitava jedna društvena elita. Možda Trumpa nitko neće fizički napasti, ali javnost je spremna da bi se to moglo (i trebalo) dogoditi. Tko kaže da to ne vidi, vjerojatno se samo pravi da ne vidi.