Nevjerovatne izjave jednog predsjednika države: “Muslimani se ne mogu integrisati u Evropi, dajte građanima oružje!”

On je istakao i da nije pitanje da li će teroristi napasti, nego kada, i zato je pohvalio plan Ministarstva unutrašnjih poslova da se u Ustav unese pravo Čeha da pucaju i ubijaju teroriste.

“Naravno. Na redu smo. Ako čitate izvještaje obavještajnih službi, svaka će vam to reći. Nije pitanje da li će se desiti, nego kada. Zato sam za preventivne mjere koje napad ne mogu da isključe, ali mogu da smanje rizik”, kazao je Zeman u TV-intervjuu za češki list “Blesk”.

On je upozorio da je zajednički imenitelj svih napada u Evropi prošle godine to da je iza njih bila Islamska država ili neka druga teroristička organizacija, prenosi “B92“…

“To je opasno. Kada bi se radilo o individualnim napadima, kao norveškog ekstremiste Brejvika, to bi bilo tragično i tužno, ali ne tako opasno kao organizovani teroristički napadi. Kakva je to Evropska unija koja nije u stanju da brani svoje granice? Uzmite tog Tunižanina iz napada u Berlinu. Skitao se po cijeloj Evropi, imao je na duši nekoliko zločina, a niko ga nije deportovao. Mi ne znamo da ih deportujemo, ostavljamo ih na teritoriji EU, a onda se čudimo što napadaju”, kazao je Zeman.

Da bi se smanjio rizik od terorističkog napada i broj potencijalnih žrtava, Zeman se založio da u Češkoj ne ojača muslimanska zajednica, i da Česi, kako je predložio ministar unutrašnjih poslova Milan Hovanec, dobiju pravo garantovano Ustavom da pucaju na teroriste. Predsjednik bi to pravo proširio i na to da mogu da građani mogu da lično, legalno vatreno oružje, unose u objekte gdje je sada to zabranjeno.

“Pogledajte po Evropi i čitajte u kojoj mjeri su muslimani uopšte sposobni da se integrišu. Čitajte o getima, o tzv. ‘No go’ zonama – gdje policajci ne smiju da uđu. To što pričam nije laž, nego notorna stvar, znaju je svi koji se tom temom bave. Kod nas je muslimanska zajednica mala. Ja upozoravam da ona ne smije da ojača, to bi bilo opasno. To nije ksenofobija”, rekao je Zeman i dodao da je “odao priznanje dobroj integraciji vijetnamske zajednice ili ukrajinske u Češkoj”.

Evropa bi, po ocjeni predsjednika Češke, trebalo da pomaže izbjeglicama, ali u njihovim zemljama ili eventualno komšijskim, a ne da im pruža utočište kod sebe jer je u suprotnom “čekaju dalje suze”.

loading...

Facebook komentari