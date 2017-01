Trump prihvatio zaključak obavještajnih službi da je Rusija hakovala Demokratsku stranku i tako pomogla njemu da pobijedi na izborima?

Reince Priebus, novi šef Trumpovog stožera, rekao je tokom jučerašnjeg intervjua za televizijski kanal “Fox News” kako je Donald Trump “prihvatio” zaključke američke obavještajne zajednice koja ističe da je Rusija izvela hakerske napade na SAD te se tako uplela u američke predsjedničke izbore, prenosi “Advance“.

Ukoliko su ove informacije tačne, onda je riječ o vrlo značajnoj vijesti, no, iako brojni mediji jutros prenose kako je “Trump prihvatio” zaključke američkih obavještajaca, činjenica jest da nije zapravo on to rekao već njegov savjetnik Reince Priebus. Ipak, Priebus tvrdi da govori u ime Trumpa te tvrdi da Trump spomenute zaključke prihvaća.

“On prihvaća činjenicu da je ovaj konkretan slučaj povezan s tijelima u Rusiji, dakle, to nije sporno pitanje“, rekao je Priebus.

Znači li ovo da je Trump zaista promijenio stav te prihvatio zaključke obavještajne zajednice, Obamine administracije i mainstream medija? Možda, a možda na taj način i kupuje vrijeme i nastoji smanjiti ogroman pritisak koji se vrši na njega od strane spomenutih aktera.

Kompletan intervju, Reince Priebus za FOX News…

Novinari svakako nastoje iz Trumpovih ljudi “izvuči” informaciju da Trump za sve krivi Rusiju – svakako je zanimljiv za pogledati i intervju NBC-a s njegovom visokom savjetnicom Kellyanne Conway gdje je novinar otvoreno pita smatra li gospodin Trump da se Rusija narugala SAD-a u i američkoj demokraciji. Pitanja su postavljena na takav način da generalna publika, koja nije nužno upoznati s detaljima ove afere, svako izbjegavanje afirmativnog odgovora percipira kao podilaženje Rusiji.

Kompletan intervju, Kellyanne Conway za NBC…

