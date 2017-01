Trump naredio da svi ‘Obamini ambasadori’ opozovu, no ambasadorica Cormack ostaje u BiH

Nakon što je novoizabrani američki predsjednik Donald Trump naredio da se svi ambasadori koje je izabrao dosadašnji predsjednik Barack Obama povuku do njegove inauguracije 20. januara, kako piše ugledni “The New York Times”, nametnulo se pitanje znači li to promjenu na ambasadorskoj poziciji u našoj zemlji.

No, kako “Avaz” saznaje, ambasadorica Maureen Elizabeth Cormack, koja se istakla svojim snažnim zalaganjem protiv podjela u BiH te afirmacijom borbe protiv korupcije i radikalizma, ostaje u BiH, jer se poziv predsjednika Trumpa ne odnosi na nju. Trumpov poziv, naime, upućen je “politički imenovanim ambasadorima”, dok je ambasadorica Cormack diplomata od karijere. Isto tako, BiH nije zemlja tog nivoa da se u njoj politički popunjavaju ambasadorske pozicije.

Prema pisanju “The New York Timesa”, Trumpova odluka izazvala je bijes u State departmentu, jer je to presedan u dosadašnjoj praksi.

Ambasadorica Cormack stigla je u našu zemlju 13. januara 2015. godine.

