OD TRNJA DO ZVIJEZDA: Turska će 2016. pamtiti po krvavom terorizmu i najvećim projektima u modernoj historiji

Među turskim megaprojektima u 2016. godini treba izdvojiti most Yavuz Sultan Selim u Istanbulu, Evroazijski tunel koji ispod Bosfora spaja evropsku i azijsku stranu Istanbula, te most Osmangazi, dio autoceste koja je najveći cestovni infrastrukturni projekat u turskoj historiji, piše Slobodna Bosna.

Pored toga, u Kastamonuu je otvoren tunel Ilgaz 15. juli.

– Most Osmangazi-

Most Osmangazi je četvrti najveći most na svijetu te drugi najveći viseći most u Evropi. Viseći most između gradova Gebze i Yalova ima srednji raspon od 1.550 metara, visina nosivih stubova mu je 252 metra, a ukupna dužina mosta je 2.682 metra. Putovanje Zaljevom smanjeno je sa dva sata na četiri minute.

– Most Yavuz Sultan Selim-

Most je dug 1,4 kilometra, širok 59 metara i ima osam prometnih traka i dvosmjernu željezničku prugu. Gradnja je koštala 900 miliona eura. Piloni mosta visoki su 323 metra. Most je otvoren 26. augusta.

– Evroazijski tunel –

Riječ je o podmorskom prometnom tunelu koji povezuje evropsku i azijsku obalu Bosfora, s jedne strane Istanbula na drugu, odnosno između Kazlicesmea i Goztepea, putovat će se 15 minuta, umjesto 100 minuta koliko je ranije bilo potrebno. Izgrađen je 106 metara ispod nivoa mora. Projekat je dug 14,6 kilometara, a otvoren je 20. decembra.

– Tunel Ilgaz 15. juli-

Radovi su počeli 2012. godine. Tunel povezuje unutrašnju Anadoliju i Zapadnu Crnomorsku regiju. Ulaz i izlaz tunela projektiran je u obliku usta morskog psa. Sastoji se od dvije cijevi, jedna je duga 5.370, a druga 5.391 metar. Ovim megaprojektom bit će smanjen broj saobraćajnih nesreća koje nisu rijetkost zbog čestog snijega i oštre zime koja je prisutna na planini Ilgaz.

Nakon što bude otvoren, tunel će skratiti put na planini dug 16,8 kilometara na 11,4 kilometra. Time će putovanje, ukoliko ne bude nikakvih problema, koje traje 35 minuta, biti skraćeno na osam minuta. Osim toga, ovo će biti najduži tunel u Turskoj otvoren za saobraćaj.

– Satelit Gokturk-1-

Početkom decembra lansiran je turski satelit Gokturk-1, koji ima cilj da bez geografskih ograničenja šalje satelitske snimke visoke rezolucije.

Proizvodnja, razvoj i testiranja drugog vojnog satelita Gokturk-1 počela je 19. jula 2010. godine.

Gokturk-1 sa karakteristikama koje ima kada je riječ o kapacitetu i rezoluciji snimaka, brzini preuzimanja podataka, sposobnošću manevrisanja i razvijenim sistemom na zemlji pojačat će snagu Turske u svemiru. Planirano je da satelit godišnje šalje više od 60.000 snimaka.

Megaprojekat u sektoru komunikacija u Turskoj je uvođene 4,5 G tehnologije koja je u mobilnoj komunikaciji deset puta brža od 3G.

loading...

Facebook komentari