Prvi put nakon II svjetskog rata svi američki nosači aviona vraćeni u matične luke!

Po prvi put nakon Drugog svjetskog rata, tokom naredne nedjelje nijedan nosač aviona neće biti postavljen bilo gdje u svijetu, konstatuju američke agencije.

Nosač USS Dwight D. Eisenhower i njegova udarna grupa su se vratili u Norfolk u Virdžiniji u petak nakon sedmomjesečnog odsustva. Taj nosač je zaslužan za stotine vazdušnih napada protiv DAIŠ-a u Iraku i Siriji na području Mediterana i Perzijskog zaliva, prenosi “Global CIR“.

Dva razarača iz grupe tog nosača su takođe bila uključena u borbu. USS Nitze i USS Mason su bili napadnuti na Crvenom moru kada je Huti jedinica, podržana od strane Irana, lansirala krstareće rakete koje je presreo Mejson. Osvetnički udar Nica je uništio radarske instalacije u Jemenu u oktobru.

Aktiviranje zamjenskog nosača Ajzenhauera iz luke, USS George H.W. Bush je odloženo za više od šest mjeseci i Ajzenhauer neće biti zamijenjen do početka naredne godine, navode zvaničnici mornarice.

Na Bliskom istoku više nije preostao nijedan nosač, ali je zato na toj teritoriji usidren veliki brod za iskrcavanje pomorskog desanta sa hiljadama marinaca, kao i nekoliko helikoptera i mlaznjaka koji su tu da saniraju krizu, kako navode zvaničnici.

U međuvremenu, mornarica je izjavila za SuperStation95 da američka mornarica posjeduje druge mlaznjake koji mogu da nadomjeste povlačenje nosača aviona sa Bliskog istoka i drugih dijelova svijeta. Mornarica takođe može odmah “pozvati” nosač ukoliko to bude neophodno. Odsustvo nosača mornarice, koji važe za simbol američke projekcije moći, je ipak vrijedno pažnje. Vjeruje se da je ovo prvi put poslije Drugog svjetskog rata da barem jedan nosač nije aktivan.

“Mi nećemo diskutovati o vremenskom rasporedu planiranih operacija udarnih grupa nosača van i unutar teritorije centralne komande SAD-a,” navodi kapetan Teri Šenon, potparol mornarice u izjavi za SuperStation95. Centralna komanda ima zadatak da i dalje kontroliše vojnu silu SAD-a u Afganistanu i na Bliskom istoku.

Ovo nije prvi put da je nosač aviona odsustvovao sa teritorije Bliskog istoka. Prošle jeseni je mornarica angažovala francuski nosač da popuni mjesto nosača SAD-a Teodora Ruzvelta kada se on vratio kući. U to vreme je to predstavljalo prvo odsustvo američkih nosača na Bliskom istoku od 2007. godine.

Drugi faktori su takođe zaslužni za činjenicu da su opozvani svi nosači. Od 2011. do 2013. godine mornarica je držala dva nosača na teritoriji Persijskog zaliva po naređenjima tadašnjeg komandira centralne komande, generala Džejmsa Matisa, koji je sad izabran za sekretara odbrane od strane budućeg predsednika SAD-a, Donalda Trampa.

Smanjenje budžeta koje je naredio kongres, takođe poznato i kao konfiskacija, se takođe osjetilo na vodenom frontu od 2011. godine. Nakon što su milijarde dolara ukinute iz budžeta mornarice, brodovi kao što je USS George H.W. Bush su morali da produže svoj ostanak u matičnoj luci, što je uticalo i na dalji razvoj događaja. Da je USS George H.W. Bush napustio SAD na vrijeme, stigao bi da zameni nosač u Mediteranskom zalivu, navode zvaničnici za Fox News.

Korespodent za SuperStation95 je nedavno posjetio brod USS George H.W. Bush da vidi kako napreduju završni radovi na brodu. Sa mlaznjacima koji su sletali u intervalu od 60 sekundi, posada je radila na tome da se taj interval smanji na 40 sekundi. Posada koju sačinjavaju žene i muškarci starosti od 18 do 22 godine rade 14 časova dnevno uz malo vremena za odmor – sve to prije polaska i potencijalnog ispaljivanja žive municije na DAIŠ.

“Ovo je vojni ekvivalent proljećnom treningu, jer nakon završavanja ove akcije u decembru, nastavljamo dalje sa stvarnim jedinicama sa, i protiv kojih ćemo letjeti.” poručio je admiral Kenet Vitsel sa platforme za polijetanje “Red lešinara” od 4 ara.

Uporedo sa ratovanjem protiv DAIŠ-a, komandant broda napominje da će njegova posada biti spremna i da se bori protiv napada Kine i Rusije, ukoliko dođe do njih. “Iako trenutno nemamo nikakve hitne ili neizvjesne konflikte sa njima, može se reći da imamo različite interese u mnogim aspektima, stoga se moramo pripremiti da razradimo strategiju reagovanja ukoliko to bude neophodno.” kaže kapetan Vil Penington.

Ovaj brod ima i skoriju historiju. Par F-18ica sa ovog broda je 8. augusta 2014. godine lansirao prve vazdušne napade na DAIŠ na sjeveru Iraka. Sada, dvije i po godine kasnije, ovaj brod se vraća na front da se bori sa ovom terorističkom grupom.

“To ne znači da će za tri ili šest mjeseci ovo predstavljati prioritet za našu državu, te moramo biti spremni za napad bilo gdje, bilo kad i prilikom bilo kakve misije” navodi kapetan DŽejms Mekal, komander Air Wing 8ice, zadužen za sve avione na brodu.

Ono što baca sjenku na sve ovo je činjenica da su baš svi nosači aviona u domaćoj luci tokom cijele jedne nedelje, neposredno prije nego što će vrlo nepopularan predsjednik predati mandat. Drugi oficiri su takođe izjasnili svoju zabrinutost.

Jedan kapetan napominje:“Trenutno Kina ima moć da preuzme Tajvan i Japan, ukoliko to žele. Sjeverna Koreja može preuzeti Južnu Koreju, Rusija može preuzeti Ukrajinu a svi Arapi mogu napasti Izrael. Dok SAD stigne da odgovori na sve to, već će sve biti gotovo.”

