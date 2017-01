Njegov epicentar se nalazio na oko 30 kilometara od mjesta Maltignano te 100-tinjak kilometara od Rima.

Prema podacima “EMSC-a”, potres je nastao na dubini od 10 kilometara.

Informacije o šteti i žrtvama još uvijek nisu objavljene.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M4.3 in Central Italy 42 min ago pic.twitter.com/vl7zzQ05aK

— EMSC (@LastQuake) January 2, 2017