Objavljene prve fotografije monstruma osumnjičenog za 39 ubistva u Istanbulu

Među poginulima se nalazilo 16 stranaca, a oko 70 ljudi je povrijeđeno.

Kada je napadač otvorio vatru, prvo su nastradali jedan policajac i civil koji su stajali na ulazu u klub. Nakon pucnjave u klubu je nastao stampedo, prenosi “Telegraf“…

“Bilo je strašno. Svi su se zabavljali, a onda je odjednom nastao haos, svi su počeli da trče. Meci su letjeli okolo. Ja sam se izvukla, ali moj muž je ranjen”, rekla je jedna žena turskim medijima.

Pogledajte fotografiju osumnjičenog:

UPDATE: Police in Istanbul release photos of the terror suspect who shot and killed 39 people last night in a popular bar in the city pic.twitter.com/YPCLXQ65lT

— News_Executive (@News_Executive) January 1, 2017