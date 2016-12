Trump čestitao Novu godinu svima, čak i svojim neprijateljima

“Želim sretnu Novu godinu svima, uključujući i moje brojne neprijatelje i one koji su se borili protiv mene i tako teško poraženi“, napisao je Trump na svom Twitter profilu.

Oni, kako je dodao, “jednostavno ne znaju šta da rade”.

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2016