Stanovnici Surguta jedu sladoled i voze se na biciklima pri temperaturama od -50

-У вас солярка зимняя? -Да, конечно!// -Do you have winter diesel? -Sure! 📷: Courtesy of @polartrucks 🌏: ХМАО, Нижневартовск//Russia, Nizhnevartovsk town 🚛: Hyundai Porter #arcticdrive

A photo posted by Trucks & Cars in the Arctic (@arcticdrive) on Dec 23, 2016 at 12:22am PST