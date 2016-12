Talačka kriza na Malti: Otmičari prijete da će eksplozivom raznijeti avion sa 118 putnika

U avionu se nalazi 118 putnika, a kako javlja Reuters, otmičari su zaprijetili da će avion dići u zrak.

Nisu poznati njihovi zahtjevi. Simon Busuttil, opozicioni političar sa Malte, tim povodom oglasio se na svom Twitter profilu kazavši da se radi o strašnoj nesreći te je naveo da će vlada Malte nastojati osigurati sigurnost svim putnicima.

Oglasio se i premijer Malte Joseph Muscat koji je potvrdio postojanje potencijalne talačke krize te da su započete operacije lokalnih sigurnosnih snaga.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM

— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016