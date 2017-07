STRANAC OSTAO U ŠOKU: Šišanje, pranje kose i brijanje naplatili mu u Hrvatskoj 60 eura!?

Zoky barber shop Komiža, doduše, samo šišanje je naplatio 200 kuna, dok ostatak tretmana, odnosno cifre, otpada na pranje kose, koje košta 100, te na brijanje, koje je 150 kuna.

Advertisements

“Sve ovisi o tome koliko vremena i materijala utrošim na nečiju kosu, ovisno, opet, o tome koliko je ona gusta. Nije isto šišati nekoga samo sa strane, što je 50 kuna, i šišati nekoga s dugom kosom. Pa to je logično. Niti potrošim isto materijala na jedne i na druge. Osim toga, sve kod mene je puna usluga. Tako da ni brijanje nije obično nego ono starinsko, klasično, koje također znači i masažu lica”, objašnjava Zoran, koji je u salonu Zoky, kako stoji na njegovoj službenoj stranici, dosad sredio brojne poznate, piše “Doznajemo“…

“Bili su mi John Malkovich, Roman Abramovič, ali i domaći, Gibonni, Tony Cetinski, Lana Jurčević, Tatjana Jurić… I s obzirom na svoje mušterije, moram držati standard. Ne mogu svoj talent rasipati samo tako, za ništa”, tvrdi Zoran, dodajući da spomenuta masaža vlasišta, prilikom pranja kose, potraje i do 20 minuta.

“Moji tretmani znaju potrajati i do sat i pol, a cijene ženskih frizura, u što ne ulazi farbanje, jer tu kod sebe to ne radim, kreću se od 80, za minimalno šišanje, do 300”, dodaje Zoran, navodeći kako mu je jako žao što ga sad, zbog nezadovoljstva norveškog klijenta, prozivaju da vara ljude i preskupo naplaćuje.

Muško šišanje inače, s pranjem kose, u prosjeku košta oko 70 kuna.

Advertisements

loading...

Facebook komentari