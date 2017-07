Komšije otkrile razlog: Odveo kćerkice iz kuće da ne gledaju smrt oca i majke

Zašto se Jovanović od finog domaćina pretvorio u kasapina niko ne može da objasni niti u to još želi da povjeruje. Kako kaže komšinica Marija P., koja živi u blizini Jovanovića, tih dana Dragana se vratila iz Beča gdje privremeno radi da bi proslavila rođendan njihove mlađe kćerke, piše “Blic“.

– Ovo je užas za sve ljude u selu. On je njihove dvije kćerke odveo kod komšija. Sa ženom je ostao kući da se rasprave oko bračnih razmirica i tad ju je ubio – kaže potresena komšinica.

Žitelji iz Proleterske ulice gdje se desio stravičan zločin vjeruju da je Ratkova ljubomora uzrok tragedije.

– Komšije pored su ih pronašli jer se malo prije ubistva čula svađa i vriska iz njihove kuće. Još ne mogu da povjerujem da je Ratko to učinio. Navodno je Dragana našla nekog čovjeka u Beču gde je radila i čuvala stariju ženu, ali to su sve priče, ne želim u to da vjerujem. Oni su bili fina familija, za primjer, nikada iz njihove kuće i dvorišta nije se čuo jedan povišen glas, sem tog dana. Njihova djeca su divna, starija kćerka uskoro treba da se uda. Znam da nisu lako živeli, uvijek fali para, ali izgledali su sretni – rekao je komšija Nikola M.

Nakon nekoliko uboda nožem, neretna Dragana je preminula u kolima hitne pomoći na putu do bolnice i pored velikih napora ljekara da joj spasu život. Ratko je prije toga sa teškom ranom na vratu već iskrvario u njihovoj kući.

Dragana je u petak došla iz Beča, ali je navodno spavala kod svoje majke i, došla je kući samo da bi proslavili kćerkin rođendan. Jovanović je bio mesar po struci, radio je u klanici “Banat”, a ujedno je i brinuo o starijoj komšinici koja nije imala nikog da je čuva.

