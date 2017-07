Sin morao sam kopati grob ocu koji je izvršio samoubistvo

Gospođa Lidija Jurišić, koja je ostala sama s troje djece, o svemu je odlučila progovoriti. Sahrana je, kaže ona, pretvoren u javnu sramotu isključivo zbog nemara i bešćutnosti komunalnog poduzeća Grada Benkovca, Benkovića, koji je pripremio tako mizerno ukopno mjesto da pogreb i nije bio moguć, piše “Zadarski“.

Raka u zemlji koju su iskopali komunalci bila je duboka svega tridesetak centimetara. Kako bi koliko-toliko spasili dostojanstvo zadnjeg ispraćaja supruga i oca, koji je pod teretom PTSP-a počinio suicid, porodica je, uz pomoć prijatelja, na kraju sama kopala grob.

Sinu pokojnog pripadnika hrvatske vojske tokom rata, koji je i sam uzeo lopatu, na kraju je i pozlilo. U šoku su bili i pripadnici MORH-a koji su udovici na sahranu trebali uručiti hrvatsku zastavu, ali i vojnici koji su došli ispaliti počasni plotun.

– Možete li vjerovati da sam i jučer, kada sam odnijela cvijeće na grob, dotakla kapsu, koliko su plitku rupu iskopali. Kada je sahrana krenula i povorka odjednom stala pred grobom, htjela sam da i mene zemlja proguta. Počasni vod je stao, ljudi u uniformama, sve je stalo… Gledali smo u rupu toliko plitku da u nju ne možeš ni životinju pokopati, a kamoli čovjeka… Bilo je strašno – rekla je Lidija Jurišić.

– Ovdje se radilo o zemljanom ukopu jer porodica nije imala svoj grob. Radnik zadužen za vođenje groblja izišao je na teren, odredio lokaciju i iskopao ukopno mjesto. Kopalo se koliko se moglo, a udaljenost od kapse do vrha ukopnog mjesta mora biti 80 centimetara. Međutim, prema riječima radnika , došao je do stijene i prestao je kopati zbog procjene da je to bilo dovoljno za kapsu. Slažem se da je ukopno mjesto bilo traljavo, jer rupa nije dovoljno iskopana, ali ipak smo radili po pravilima – kaže Ivica Erlić, direktor komunalne tvrtke Benković.

– Ispričao sam im se, ako smo povrijedili njihove osjećaje i rekao da smo im na raspolaganju za sve što treba, pa ćemo im dati i neke pogodnosti oko kupnje grobnice – kaže Erlić.

