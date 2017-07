Pismo koje je Balkan diglo na noge: Ovaj muškarac tvrdi da su žene zaštićenije od bijelih medvjeda

Svi se pitaju da li postoji neko ko žene štiti od nasilnika, i ko se bavi problemom nasilja u porodici, zašto svi šute? Na odgovornost su pozvane i institucije.

Ovih dana možemo čuti da se javljaju mnogi koji bi da iznesu svoje mišljenje o ovom jezivom zločinu, i to uglavnom na društvenim mrežama, od raznih psihologa, estradnih ličnosti, kao i običnih ljudi koji su vrlo otvoreni i smeli u iznošenju svog mišljenja, ali i osuda! Tako je na Facebooku jedan muškarac iznio svoje mišljenje koje vam prenosimo u cjelosti:

“Vidim svi ste sad pametni. Ali, zapitajte se, koliko vas u ovom trenutku prolazi kroz pakao zvani razvod? Ja trenutno prolazim kroz sve to. Imam zakonsko pravo da viđam dijete, ali mi bivša žena to uskraćuje. Centar za socijalni rad kaže da tužim, ali da te tužbe znaju da potraju i po godinu dana. Da sam labilniji, kako bih odreagovao? Mora neko da prizna da su u ovoj je*enoj Srbiji žene zaštićenije od bijelih medveda! Ja sam priveden jer sam vikao na ženu, a sad je to poistovjećeno sa prebijanjem, i još me udalje iz stana na mjesec dana! Poistovjetili ste vikanje i batine, pa gdje to ima. Svjestan sam da se sve radi da bi se uništile porodice, i to je svima u ovoj zemlji, koji su pametni, jasno.

Rasturate porodice, popularišete gej odnose… Nažalost, pretpostavljam da će ovakvih nemilih događaja biti sve više i više, i nikome nije u interesu da ispita suštinu, već se svi bave posljedicama… Posle me pitajte zašto se iseljavam iz ove vukoje*ine…”, zaključio je i razljutio, ne samo žene, već i veliki dio muškaraca. .

