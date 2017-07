JEZIVA NESREĆA POSLIJE SVADBE: Poginuli kuma i mladin ujak, brat (18) u teškom stanju!

Marina Petkuc (20) iz Zrenjanina i Marinjel Vukovan (49) iz Toraka su poginuli, dok je još šest osoba povređeno kad su se sudarila, a potom isprevrtala dva automobila kojima su se svatovi vraćali s venčanja, piše “Kurir“.

Stravična nesreća dogodila se na putu Temerin – Bačko Gradište, a kako Kurir saznaje, nastradala je devojka koja je bila kuma na venčanju, kao i mladin ujak.

Rekonstrukcija nesreće

Među povređenim je i mlada Klementina Virag iz Nadalja, koja se tog dana udavala, a jedan od njene braće Kristijan (18) u teškom je stanju.



– On je teškog opšteg stanja i nalazi se u intenzivnoj jedinici Urgentnog centra, pod stalnim nadzorom lekara – kažu iz KC Vojvodina.

Kako saznajemo, automobil „mazda“ koji je vozio poginuli Vukovan preticao je „pežo“ kojim je upravljao Davor Vesić, mladoženjin kum, s kojim je u kolima bila nastradala Marina. Tokom preticanja automobili su se bočno sudarili, zbog čega su obojica vozača izgubili kontrolu i sleteli s puta.

– Kad smo se vraćali kući, ja sam išao 70-80 km na sat. Kumin ujak, koga sam upoznao na samoj svadbi, rekao mi je kad smo kretali da ja vozim ispred njega, pošto je on malo više popio. Dva puta je pokušao da me obiđe i onda je naglo zakočio i vratio se iza mene. Treći put je tokom obilaženja skrenuo na mene i izgurao me s puta. Direktno smo krenuli u jendek i isprevrtali se četiri ili pet puta. Ništa nisam mogao da uradim da sprečim tragediju, nisam kriv, a uopšte ne znam kako ću sve ovo podneti – ispričao je Vesić za Kurir, napomenuvši da su s njim u kolima bili mlada, njena kuma i mladini maloletni brat i sestra.

Kako kaže, s Vukovanom, koji je nastradao, bio je njegov sin, kumin brat Kristijan, koji je u teškom stanju.

Ne zna za smrt kume

– Taj čovek je uništio toliko života. Čak i ova deca koja su preživela pamtiće ovu tragediju čitavog života – dodala je Vesićeva majka.

Porodica nastradale Marine Petkuc zanemela je od bola i neverice, a s novinarima je jedino mogao da razgovara njen zet Mirko Stjepanović.

– Klementina i ne zna da je Marina stradala. Zvao nas je njen otac već nekoliko puta. Mi smo bili pozvani na tu svadbu, ali zbog posla nismo mogli da odemo. Bile su nerazdvojne drugarice, od polaska na fakultet sve slobodno vreme su provodile zajedno – kaže Marinin zet Stjepanović.

