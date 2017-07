Neko bi kupio skupocjeni automobil, a njena želja je uvijek bila traktor

Radim ono što volim, ono što me ispunjava nije mi nimalo teško ujutro rano ustati i do kasno raditi, jer to uistinu volim. Nakon završene komercijalne škole bilo je ili ići dalje na fakultet ili ostati sa svojima i obrađivati zemlju. Ovo drugo me privuklo i odluka je bila definitivna. Ostajem orati zemlju i proizvoditi hranu – započela je priču laslovčanka Vedrana Poletar (20) koja je s 18 godina postala vlasnica OPG-a.