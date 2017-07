Nakon velikih vrućina dijelove regiona pogodit će jako nevrijeme

Nevrijeme bi moglo zahvatiti i Istru, te sjeverni dio Jadrana, piše hrvatski portal “Index“.

U Državnom hidrometeorološkom zavodu kažu da to nije neuobičajeno u ovim ljetnim mjesecima.

Zbog toga će sutra biti primjetno hladnije nego prethodnih dana, iako će biti pretežno sunčano, ali u jutarnjim časovima moguć je još poneki lokalni pljusak u Slavoniji i Baranji ili Lici.

Na moru će tokom dana duvati umjerena do jaka, ponegdje i olujna bura, prvo na sjevernom Jadranu i podno Velebita, a kasnije i u ostatku priobalja.

Na Jadranu će temperatura vazduha dostići najviše 30 stepeni, a u unutrašnjosti biće između 25 i 30 stepeni Celzijusovih.



Zahlađenje i u BiH

Što se tiče vremenskih prilika u BiH, od večernjih sati i tokom noći, sa srijede na četvrtak pljuskovi i grmljavina su mogući u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne.

Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. U noći na četvrtak vjetar mijenja smjer na sjever.

U četvrtak u Hercegovini bit će pretežno sunčano. U Bosni prijepodne pretežno oblačno vrijeme, prolazno je moguća slaba kiša u jutarnjim satima. U drugoj polovini dana u Bosni razvedravanje. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 14 i 19, na jugu do 18 do 23, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 28, na jugu do 31 do 34 stepena.

