Gradonačelnik Hvara uvodi red: Kazne za šetanje u kostimu 600 eura, a pijancima 700 eura

Na ulazu u Hvar ovoga je vikenda osvanula tabla s upozorenjem gostima i kaznama koje ih očekuju u slučaju neprimjerenog ponašanja.

Ko gradskim ulicama šeta u kupaćem kostimu, platit će do 600 eura, žene u gornjem dijelu kupaćeg kostima i muškarci golog torza do 500 eura, a onaj ko tetura ulicom s flašom u ruci i pijan leži na ulici do 700 eura kazne. Gradonačelnik Hvara Rikardo Novak nedavno je prozvao britanske turiste zbog pijančenja i golotinje.

– Povraćaju po gradu, uriniraju na svakom kantunu, hodaju bez majica, spavaju na gradskim površinama, bauljaju okolo i ne znaju za sebe – kazao je Novak u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju, dodajući da „sve ima svoje granice i da ugostitelji ne bi trebali primati gole goste u svoje objekte i prestati im točiti alkohol ako vide da su previše popili“.

Novak je rekao da Hvar ne želi biti isključivo party destinacija.

– Mladi turisti su dobrodošli, ali morat će znati kako se ponašati ovdje. Zarada po svaku cijenu nije turizam kakav želimo na otoku – rekao je Novak.

