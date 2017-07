Sporni gest srbijanske premijerke na početku mandata

Da li je to poniženje i podaništvo, kako u opoziciji kažu, ili je sve u redu, jer u novu premijerku bivši premijer, a sada predsjednik Aleksandar Vučić, ima apsolutno povjerenje, kako sam kaže. Zato ga nikakvi stenogrami, poručuje, ne interesuju, prenosi “N1“…

U ponedjeljak je predsjednica Vlade Ana Brnabić za američku agenciju “Bloomberg” navodno izjavila da će Srbija, ukoliko bude morala da bira između EU i Rusije, izabrati Uniju.

Od tog dana, ruski ambasador, slučajno ili ne, niže posjete srbijanskim zvaničnicima. Već u utorak odlazi u Ministarstvo odbrane kod Aleksandra Vulina, a u srijedu i kod same predsjednice Vlade Srbije koja mu je, prema navodima ruske agencije Sputnjik, dala stenogram svog intervjua ne bi li ruskog ambasadora uvjerila da je njena izjava pogrešno interpretirana. Tako je to navela portparolka Kremlja Marija Zaharova.

Odmah sutradan Aleksandar Čepurin vidio se i s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. O čemu Čepurin razgovara s drugima, pa i s predsjednicom Vlade Srbije, predsjednik države kaže ne zna, jer se u tuđe razgovore ne miješa.

“Ne znam da li je ko davao bilo kakve transkripte, niti me to zanima, ja znam šta Ana misli, šta želi, zna na kakvom putu se nalazi Srbija i uvjeren sam da će takvu politiku da vodi, za to uvijek postoji većina u Vladi Srbije”, rekao je Vučić.

Na konkretno pitanje “N1” da li bi on transkript svog intervjua dao nekom stranom ambasadoru, Vučić je izbjegao odgovor.

“Ja sam prilično viješt u onome na šta želim da odgovorim, a na šta ne”, rekao je Vučić.

A kad želi, onda ponavlja da Srbiji niko neće postavljati ultimatume vezane za prijateljstvo s nekom državom i da svima smijemo da kažemo sve.

“Da popu kažemo pop, a bobu bob”, izjavio je predsjednik Srbije.

I bez ikakvog ILI – ILI, nadovezuje se potpredsjednica Vlade, prije nego što će i sama otići na sastanak s ruskim ambasadorom.

“Srbija je tako mala da bi sebi smjela da dozvoli da budemo na ili-ili. Niko se nikom ne pravda, a transkripti su javna stvar”, rekla je potpredsjednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović.

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV), s druge strane, najoštrije osuđuje, kako kažu, servilni i podanički gest premijerke prema ruskom ambasadoru.

Smatramo to poniženjem i vrijeđanjem svih građanki i građana Srbije, saopšteno je iz LSV.

Osuda stiže i od Pokreta slobodnih građana Saše Jankovića.

“Nažalost, taj sramni gest predstavlja nastavak politike ponižavanja pred međunarodnom zajednicom koju Vlada vodi već godinama, a kojom pred svjetskim metropolama nastoji da prikrije nasilje kojim vlada unutar zemlje”, saopšteno je iz tog pokreta.

Sociologinja Vesna Pešić ne štedi riječi kada kaže da je to što je premijerka Ana Brnabić nosila, kako kaže, na noge ruskom ambasadoru stenogram svog intervjua, predstavlja najveće poniženje Srbije do sada.

“Da ona ide da se pravda nekakvom ambasadorčiću tamo, a i sama sam bila ambasador, to je apsolutno nezamislivo i moram da vam kažem da sam se prvi put nacionalno uvrijedila”, rekla je Pešić.

Na pitanje da i sam prokomentariše to što mu je Brnabić dala stenogram, ambasador Aleksandar Čepurin kratko je odgovorio: “O tome nećemo da pričamo.”

