Vlasnik restorana na Rabu komentirao žalbu MasterChefa

“Došao nam je s prijateljicom i roditeljima. Ja ga osobno nisam ni prepoznao, ali moja konobarica jest. Jako se trudila oko njih, kuhari također. Više od sat vremena bila je na usluzi isključivo njima. Otvorila im je pet butelja vina kako bi si oni mogli izabrati najbolju. Čak su se i fotografirali za uspomenu te razmijenili brojeve telefona”, rekao je vlasnik restorana.

Da nešto ipak nije u redu, saznao je, kaže, tek kasnije, nakon što je Nikola s pratnjom već otišao iz njegova restorana.

“Nazvao me i počeo prigovarati. Pitao me kako sam mu sirove škampe mogao naplatiti po istoj cijeni kao pečene. Da se razumijemo, naručio ih je takve – sirove, to je gastronomski hit u Aziji, samo ne znam što je htio reći s tom opaskom za cijenu? Zar bi pečeni trebali biti skuplji zbog potrošena plina? Tražio je da mu vratim 50 posto novca, a ako to ne napravim, zaprijetio mi je da će mi uništiti lokal. Ne mogu shvatiti zašto se nije požalio na uslugu dok je bio u restoranu. Pa cijelo vrijeme sam bio ondje! Nakon što me napao preko telefona, pozvao sam ga dođe na večeru, da vidimo gdje smo, ako smo uopće pogriješili, ali i to je odbio”, rekao je vlasnik restorana.

“Mojih osam radnika mogu posvjedočiti da je istina sve što sam vam rekao. S njima sam 14 sati, svaki dan. Nisam gazda koji leži negdje na jahti, nego konobarim i radim u restoranu. Nikada nikome nisam dugovao ni kunu, a zbog svega ovoga osjećam se jadno, bijedno… Moram se braniti, a ni sam ne znam od čega i zbog čega. Gospodin Lesar je vidio cijene prije nego što je naručio, sve je transparentno. Uostalom, nije došao na ćevape i pomfrit. Ili je možda očekivao da ćemo ga častiti, jer je TV zvijezda”, rekao je “Jutarnjem listu“.

Dodaje kako mu je ipak malo lakše kad vidi da ima i pametnih ljudi koji su u komentarima ispod Lesarove objave stali na njegovu stranu.

