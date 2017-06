Mubera namamila ljubavnika u ruke muža Seada koji ga je ubio i spalio

Ljubavna saga u kojoj su bili upleteni Anel i njegova supruga, kao i Mubera i njen supurg Senad trajala je godinama.

Sve je počelo prije više od 10 godina kada su se Anel i Mubera zabavljali. Njihova ljubav trajala je dugo, međutim u jednom trenutku odlučili su da na njihov odnos stave tačku. On se oženio drugom ženom, a ona udala za Senada. I jedno i drugo u brakovima su dobili djecu. Međutim, njih dvoje su i pored svega toga ipak nastavili tajno da se viđaju. Anelova supruga o tome ništa nije znala, a Muberin suprug je živio i radio u Njemačkoj. Međutim o njihovoj “tajnoj” vezi znalo je gotovo cijeli grad.

Anelova porodica kaže da su ga godinama molili da prestane da se viđa sa svojom bivšom djevojkom, međutim on za to nije želio ni da čuje. Upravo to ga je i koštalo života.

Anel je brutalno ubijen u petak, udarcima kamenom u glavu, a potom je njegovo tijelo bačeno pored puta i zapaljeno. Pronašao ga je otac koji je gotovo 24 sata tragao po cijeloj Sjenici za nestalim sinom koji je, kako je rekao prije nego što je nestao, krenuo samo da se ošiša.

Policijska istraga, koja traje od subote, kada je njegovo tijelo pronađeno u selu Ponorac, došla je do dokaza koji ukazuju na Senada M. iz Prijepolja kao glavnog osumnjičenog za zločin.

Prema dosadašnjim saznanjima policije, on je dan ranije najprije kamenom Anelu nanio brojne povrede po glavi, a zatim pokušao da zapali njegovo tijelo.

Kako “Blic” saznaje, okidač za zločin su bile SMS poruke koje su ubijeni i Mubera razmijenjivali.

– Nakon što je došao iz Njemačke, Senad je u telefonu svoje supruge pronašao prepisku sa Anelom koje otkrivaju da su u ljubavnoj vezi. S njenog broja Anelu su poslate poruke da se u petak ujutru nađu na mjestu na kom su se i ranije sastajali, ali za sada nije jasno da li je poruke slala baš Mubera ili njen ljubomorni suprug, priča za Blic izvor iz istrage.

Anel je, nesluteći ništa, prihvatio taj poziv i u dogovoreno vrijeme došao na sastanak, gdje ga je, kako se pretpostavlja, sačekao Senad i napao kamenom,

Udario ga je nekoliko puta u glavu i tukao ga, zbog čega je ovaj izgubio svijest.

– Još nije poznatno da li je Senad imao namjeru da usmrti ili samo pretuče Anela. Međutim od siline udaraca Anel je podlegao povredama – priča Blicov izvor.

Međutim, kada je primijetio da Anel ne daje znake života, Senad je pokušao da prikrije zločin i spali tijelo, ali u tome nije uspio, pa ga je na kraju prekrio granjem i žbunjem i pobjegao sa lica mjesta.

Prve informacije o osumnjičenom policiji je dao Ahmo Papić, otac ubijenog Anela.

– Komandir policije mi je rekao da imaju dokaze da je Sead u petak ubio mog sina. Njegova žena Mubera, koja je bila u tajnoj ljubavnoj vezi sa mojim sinom, bila je tu na mjestu ubistva. Ne znam da li je bio još neko, i šta će biti sada. Ja sam sa porodicom sahranio sina… – rekao je njegov otac za Blic.

Mubera i Senad su u 17 sati u petak, dok Anelovo tijelo još nije bilo pronađeno, pobjegli iz Srbije. Granicu sa Horgošom prešli su u 17.17 sati.

– Moj sin je iz kuće otišao oko 9 sati, a ubijen je pola sata-sat kasnije. Senad je sa porodicom pobjegao oko 11 sati, tada su ih posljednji put vidjeli. Vjerovatno je ženu i djecu natjerao da pođu sa njim. Ne znam šta je ta žena radila na mjestu ubistva, moguće da je muž natjerao da namami mog sina. Anel je sa Muberom bio godinama, onda se oženio, dobio djecu… Mislio sam da će da se smiri… Kritikovao sam ga, ali nije vrijedilo – kaže Ahmo.

