Konačno joj se ISPUNILA ŽELJA! Ljajićeva sestra postala majka u 60. godini!

Ovako počinje za “Kurir” svoju priču Atifa Ljajić (59) iz Novog Pazara, koja je druga najstarija porodilja u historiji Srbije. Atifa je predivnu djevojčicu Alinu na svijet donijela 20. juna u GAK „Višegradska“ u Beogradu, gdje je ležala od 31. marta zbog visokorizične trudnoće.

Atifa, o kojoj je naš list ranije pisao, ostala je trudna pomoću vantjelesne oplodnje.

– Porodila sam se prošle nedelje u devet sati ujutru carskim rezom. Alina ima tri kilograma i 350 grama, a dugačka je 55 cm. Sve je dobro, hvala bogu. To je bio najradosniji dan u mom životu. Kada sam je uzela u ruke, osjećaj je bio predivan – kaže sa osmjehom na licu Ljajićeva. Atifa je, inače, sestra od strica Rasima Ljajića, ministra trgovine. Njen suprug Šerif Nokić (68), koji u početku nije bio za to da u njihovim godinama postanu roditelji, sada je, kaže nam Atifa, presretan.

– Bio je da nas vidi, srećan je, slavio je s prijateljima. Svi smo radosni, stalno me prijatelji i rodbina zovu da čestitaju. Moj brat od strica Rasim Ljajić još uvijek me nije zvao, jer vjerovatno nije čuo da sam se porodila. Trebalo je juče da me puste kući, ali rekli su mi da moram da ostanem još nekoliko dana zbog rane od carskog reza – kaže Atifa, koja je tri puta pokušala da zatrudni pomoću veštačke oplodnje, a kako kaže, četvrti put ju je bog pogledao:

– Spremna sam za ulogu majke, samo nek je ona meni dobro, ako bog da, bićemo Šerif i ja dobri roditelji.

