SIMONA BLOKIRA PRIJATELJE NA FACEBOOKU: Stala u obranu svećenika koji nije htio pričestiti malog Adama i podigla buru

Simona Mijoković često na Facebooku komentira društvene događaje pa se tako osjetila pozvanom komentirati i slučaj malenog Adama, dječaka s Downovim sindromom kojeg župnik Alojzije Asić nije želio pričestiti, piše “Net“.

Bivša gospođa Gotovac stala je u obranu svećenika zbog kojeg se podigla velika prašina.

“Rekla mi je jednom moja draga prijateljica, sestra, moja (duhovna) mama Kata:’Nemoj se dušo nikad nikom opravdavati, majka Tereza je šutjela kad su ju svi napadali..’ I dok je on šutio svi su ga napadali… Bogu hvala, Duh Sveti je uvijek strpljiv, mudar, razuman. Od samog početka vjerovala sam u (ovog) Kristovog Pastira i od srca molila za njega i molit ću. Ne čudi me što su nevjernici i svijet napali Crkvu i njenog Pastira Alojzija! Jer duh svijeta nikad neće biti prijatelj Kristu i Njegovim odabranicima . Rastužuju me brojni vjernici koji su se usudili baciti kamen na Kristovog Pastira i Crkvu ! I to je tužno. Ali zato Isus i govori: Mnogo je zvanih, ali malo izabranih. Dragi župnik Alojzije samo hrabro s Kristom i glasno recimo svima; jer ako je Bog za nas ma tko će protiv nas?”, napisala je Simona na Facebooku.

No, njen status nije svima odgovarao pa su uslijedile podijeljene reakcije, nakon čega je Simona počela blokirati svoje prijatelje na Facebooku koji su joj se usprotivili u mišljenju.

“Svi koji će vrijeđati Crkvu i njene Pastire… istog trenutka će biti blokirani”, napisala je Simona, a toga se i držala.

Simona je na kraju obrisala svoj račun na Facebooku.

