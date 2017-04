Užas u Srbiji: Ujak silovao sestričnu, djevojčica ostala u drugom stanju

Strašna patnja kroz koju je prolazila djevojčica otkrivena je tek kada je ostala u drugom stanju i požalila se drugarici o agoniji kroz koju je prolazila, prenosi “Blic“.

Djevojčica je mjesecima ćutala o se*sualnom zlostavljanju kom je bila izložena, i tek u četvrtak je smogla snage da progovori. Ispričala je da ju je ujak nekoliko puta silovao i da sumnja da je trudna.

Drugarica je sve ispričala Silvani N, majci I. N. Majka ju je odmah odvela kod ginekologa koji je potvrdio da je djevojčica trudna.

Slučaj je prijavljen i policiji i na njemu radi Više tužilaštvo u Smederevu. Ubrzo je uhapšen i ujak djevojčice.

Zaplijenjena je njegova garderoba – trenerka i farmerke, a vještačit će se i DNK tragovi u njegovom žutom “audiju”, u kome ju je, kako je ispričala djevojčica, ujak silovao.

Djevojčicina majka Silvana dozvolila je kćerki da za “Blic” ispriča kroz šta je sve prošla protekla četiri mjeseca.

– Majka, komšije i ja smo bili kod tetke, i ujak je došao da nas djecu vrati. Krenuo je po moju majku, ali mi je rekao da i ja krenem s njim da se malo provozam. Skrenuo je sa puta i počeo je da me pipka. Rekla sam mu: “Šta to radiš, ostavi me na miru, kazaću te majci.” Odbrusio mi je da ćutim, budem poslušna ili ću u protivnom vidjeti šta će me snaći. Skinuo me je i oduzeo mi nevinost u kolima – kroz suze priča djevojčica.

Prema njenim riječima, ujak joj je zaprijetio da se “neće dobro provesti ako nekome kaže”. Otišli su po njenu majku, a ujak se ponašao normalno.

– Ujaka sam voljela i nisam mogla da shvatim da je to mogao da mi uradi. Plakala sam da niko ne primijeti. Od sramote nisam smjela nikome da kažem – nastavlja priču I. N.

Prema njenoj tvrdnji, silovanja su nastavljena narednih mjeseci. Prvi put, poslije dva dana, kada je krenula u školu. Opet ju je uvukao u kola i silovao. Prije dva mjeseca djevojčica je posumnjala da je trudna.

– Kada me je sačekao, rekla sam mu da me ostavi na miru i da mislim da sam trudna. Odgovorio je da ga baš briga i opet me je silovao. Posljednji put me je silovao u ponedeljak. Nisam više mogla da ćutim – kaže još uplašena I. N, i dodaje da je sve to ispričala policiji, dok je preko puta nje sjedio ujak, sa lisicama na rukama i pogledom prikovanim za pod.

Silvana, majka I. N, tvrdi da je i sama bila žrtva rođenog brata.

– Ne sumnjam u kćerkinu priču. Poslije smrti mog supruga pokušao je da me siluje, naočigled moje trogodišnje kćeri. Uspjela sam da se odbranim. Rekla sam da više ne želim da ga vidim. Bilo me je sramota, pa ga nisam prijavila. Da sam znala šta je uradio mom zlatu… On je zlikovac – kaže Silvana N.

U kući osumnjičenog jučer je bila njegova žena Džakčije Niku i njihovo desetoro djece.

– Kada sam u petak vidjela policiju, nisam znala šta traže. Odvezli su kola, pa sam pomislila da je muž kupio ukradeni auto. Tek kasnije sam saznala da je osumnjičen za silovanje sestričine. Kada sam ga nakratko vidjela, rekao mi je da mu “sve to smješta Beba”, njegova sestra Silvana. Čula sam da je bio u vezi sa sestričinom i da su problemi nastali kada je ostala trudna – kaže ona, i dodaje da se pola familije već odreklo njenog muža, ali da ne zna da li će i ona.

