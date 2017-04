Majka i kćerka ostale šokirane na aerodromu: Da li znate da zbog ovoga ne možete ući u avion?

Zabranila im je let za Split jer je 17-godišnja Karla u Zagrebu napravila manji operativni zahvat u lokalnoj anesteziji, te navodno nije poštovala proceduru o bolesnim osobama.

Advertisements

“Imale smo dvije povratne karte za 10. april. Termin odlaska iz Splita bio je u 6.15, a povratak isti dan iz Zagreba u 22.05. Kći je imala dogovoreni zahvat u privatnoj klinici u Zagrebu, u kojoj smo se, uz pristanak doktora iz te klinike, dogovorili da povratak može biti isti dan u večernjim satima”, piše “Slobodna Dalmacija“…

Napominjem da sam lično na ovaj način više puta odlazila na operativni zahvat u Zagreb i vraćala se isti ili sljedeći dan od zahvata.

“Sličan operativni zahvat u lokalnoj anesteziji, kakav je sada imala moja kći, ja sam imala u februaru ove godine. Problemi su nastali na novom zagrebačkom aerodromu, kada smo oko 21 sat išle napraviti check in. Uredno smo se prijavile na šalteru za chek in i preuzele svoje karte. Nakon toga smo se, zbog vidljivog zahvata na nosu, sa službenicom šaltera išle prijaviti na drugi šalter”, kazuje Anita Krešo.

Hirurg poslao potvrdu

I tada počinje drama za majku i kći.

“Druga službenica CA nas je pitala kad je zahvat obavljen, gdje sam potvrdila da je bio taj dan u lokalnoj anesteziji u ranim jutarnjim satima (završen zahvat oko 9.30, dakle više od 12 sati prije polijetanja aviona za Split). Očekivala sam da će mi, kao i do svih dotadašnjih letova, dati formular koji ću potpisati da letimo na vlastitu odgovornost.

Međutim, uslijedilo je pitanje gdje nam je potvrda od doktora koji dozvoljava let. Rekla sam da potvrdu nemamo jer je niko do sada nije tražio. Službenica je odgovorila da nam bez potvrde doktora ne može odobriti let. Ja sam na to brže-bolje nazvala doktora koji je obavio operativni zahvat, iako je već bilo 21.20, i on mi je rekao da će odmah poslati potvrdu kojom dozvoljava let na njihov e-mail na aerodromu. Do tada sam bila smirena jer nisam očekivala da će biti nekih neugodnosti”, priča Anita.

Nakon 10-ak minuta Anita Krešo odlazi provjeriti da li su dobili e-mail.

“Tada je uslijedio novi šok. Odgovorili su mi da su e-mail dobili, ali da tu potvrdu našeg doktora ne mogu prihvatiti jer njihova liječnička služba više ne radi i da ne možemo poletjeti za Split. Postajem “bijesna” i počinje prepucavanje.

Dotična službenica bila je s nekim u telefonskom kontaktu, i na svako moje objašnjenje da smo uvijek putovali na ovaj način i da bismo samo potpisali saglasnost da putujemo vlastitu odgovornost, dotična je odgovarala da mi kršimo proceduralni postupak i da nije dozvoljen let 24 sata nakon operativng zahvata i da smo postupak o operativnom zahvatu dužni prijaviti 3 dana ranije. Tada mi je dala formular koji smo kao trebali ispuniti, i to na engleskom jeziku, bez prevoda?!”, priča Anita.

Nema snimanja

U međuvremenu, dok je trajalo “natezanje”, najavljeno je kašnjenje polijetanja aviona od 20 minuta, što Aniti Krešo i njenoj kćerki ulijeva nadu da će ipak ući u taj avion.

“Ponudila sam im da ostavim i polog u iznosu od 700 eura ako dođe do nekog problema našom krivicom. Ali službenica i to odbija i kaže da to nije moguće. Moja maloljetna kći se i rasplakala, a napominjem i da u novoj aerodromskoj zgradi u Zagrebu u blizini šaltera nemate ni jednu sjedalicu, što znači da je onako umorna i sa zavojem na licu cijelo to vrijeme stajala na nogama. Ja sam dotičnu službenicu u jednom trenutku upitala da li je svjesna da cijeli naš razgovor snimam, iako se toga nisam ni sjetila”, kazuje Anita.

Poslije “prijetnje” snimanjem u cijelu priču se uključuje i policajka.

“Pojavila se iza mojih leđa i rekla da je snimanje zakonom kažnjivo i da ako tako nastavim da ću biti privedena jer remetim javni red i mir!? Ja sam na to odgovorila da smo mi na javnom mjestu i zašto ne kazni dotičnu za krađu, jer ja sam karte platila, a ne dozvoljavaju mi let. Policajka je rekla da ona ne ulazi u princip rada CA, ali mi je istakla da me može privesti ako nastavim prepirku sa službenicom”, priča Anita.

Kaže da se već bila pomirila s činjenicom da tu večer neće letjeti pa je otišla upitati kako rezervisati kartu za sutradan i kako dobiti povrat za kupljene karte.

Vratile se rent-a-carom

“Međutim, službenica nam je kazala da povrat sredstava ne možemo dobiti i da se moramo obratiti online prodajnom mjestu preko kojeg smo kupile karte, jer smo kartu kupile preko web stranice CA. Još nam napominje da nam ona ne može garantovati da ćemo i sutra poletjeti jer mogu primijeniti pravilo zabrane leta od 48 sata nakon zahvata”, priča Anita.

Nakon tog novog, za Anitu šokantnog odgovora, nesuđena putnica ostaje “skamenjena”.

“Tada su mi živci u potpunosti popustili, ostala sam zapanjena nehumanošću osobe koja radi na takvom mjestu. Umorne i neispavane u 21.50 ostale smo na cesti. Nisam mogla iskušavati sreću da prenoćimo i da se ujutro pokušamo vratiti avionom, te sam provjerila autobusni kolodvor i vidjela da autobus za Split kreće pola sata iza ponoći, a u Split dolazi u 05.50.

To je značilo 2,5 sati čekanja na polazak, vožnja od 5,5 sati samo do Splita, trošak 200 kuna za taksi od zagrebačkog aerodroma do kolodvora, trošak dvije autobusne karte od 190 kuna.

Dolaskom u Split, ponovno bih se trebala vratiti na aerodrom u Kaštela, jer mi je tamo ostao auto na njihovom parkingu, te bi se tek odatle morale uputiti kući u Omiš.

Kći mi je plakala, a srećom da sam imala pun novčanik, pa sam uzela rent-a-car i uputila se kući u Omiš. Tamo sam stigla nakon četiri sata neprekidne vožnje.

U utorak 11. aprila morala sam i vozilo rent-a-cara vratiti na aerodom u Kaštela te sam ujedno morala i platiti parking kartu na aerodromu za moje auto, i to za dva dana, umjesto planiranih 18 sati”, kazuje Anita.

Cestarina, gorivo, parking…

Izgubila sam 1.045 kuna za izgubljeni povratni smjer karata za avion iz Zagreba (ukupna cijena karata za dvije osobe u dva smjera je 2.090 kuna), za koje ne znam hoću li dobiti povrat, potom, 643 kune me koštao najam rent-a-car vozila, 181 kuna cestarina za A1 iz Zagreba u Split, 289 kuna za potrošeno gorivo, 140 kuna parkinga za dva dana boravka mog automobila na aerodromu u Kaštelima, a najviše od toga sam izgubila vrijeme i živce.

Uz sve to, uzeli su mi s kartice 9.000 kuna predautorizacije za rent-a-car vozilo. Naravno, taj novac mi je vraćen, ali što da mi je kartica bila u blokadi i odbijena”, žali se Anita Krešo.

U Croatia Airlinesu tvrde da je takva praksa uobičajena u svijetu: Štitimo zdravstveno stanje putnika

“Sedamnaestogodišnja putnica, kojoj je 10. aprila uskraćen ukrcaj u avion za Split pripadala je kategoriji putnika kojoj treba liječničko odobrenje za let, o čemu su informacije objavljene na službenim internet stranicama kompanije pod rubrikom Informacije o putovanju, a obrazac je dostupan u printanom obliku i u poslovnicama Croatia Airlinesa, pa tako i na aerodromima. Svi putnici, a posebno oni koji su nedavno bili podvrgnuti nekom operativnom zahvatu, dužni su se informisati o uslovima prevoza prije planiranog putovanja.

U konkretnom slučaju, doktor koji je obavio operativni zahvat bio je obvezan ispuniti pripadajući medicinski obrazac i ovjeriti ga potpisom, te ga zatim poslati ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi s kojom Croatia Airlines ima ugovor o saradnji. Riječ je o Poliklinici Zagreb u kojoj je zaposlen doktor s certifikatom Međunarodnog udruženja za avio-saobraćaj (IATA), koji je jedini nadležan za odluku o tome hoće li se putniku (koji je nedavno podvrgnut nekom operativnom zahvatu) odobriti prevoz avionom ili ne.

To je uobičajena poslovna praksa koju primjenjuju avioprevoznici širom svijeta, i to ponajprije da bi se zaštitilo zdravstveno stanje putnika i izbjegle moguće zdravstvene komplikacije.

Pritom je naučno dokazano da velike promjene tlaka u putničkoj kabini uveliko utiču na organe uha i nosa, posebno prilikom polijetanja i slijetanja”, odgovorio je Davor Janušić, glasnogovornik Croatia Airlinesa, napominjući kako prijašnje događaje ne može komentarisati jer da ne raspolaže informacijama o tome da li su se dogodili i u kojim okolnostima.

Advertisements

loading...

Facebook komentari